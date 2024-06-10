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Спорт Стала известна дата первой игры новосибирской «Сибири» в новом сезоне в КХЛ

Стала известна дата первой игры новосибирской «Сибири» в новом сезоне в КХЛ

Сезон новосибирская хоккейная команда начнет с трехматчевой выездной серии

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Первый домашний матч «Сибирь» проведет 14 сентября

Стали известны даты первых игр новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» в сезоне розыгрыша Кубка Гагарина 2024/2025 годов. Информацию опубликовала пресс-служба команды.

«Сибирь» начнет новый сезон в Континентальной хоккейной лиге с выездной серии. Первый матч пройдет 4 сентября, соперником станет «Авангард» из Омска. 6 сентября новосибирская команда сыграет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. 10 сентября в Москве «Сибири» будет противостоять ЦСКА.

Первая домашняя игра состоится 15 сентября — соперником новосибирцев также станет омский «Авангард».

Завтра, 11 июня, Континентальная хоккейная лига опубликует полный календарь игр сезона 2024/2025.

После провала в минувшем сезоне ХК «Сибирь» кардинально обновил тренерский штаб. Тем не менее, свой пост сохранил отец звезды НХЛ.

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Новосибирск Хоккей КХЛ ХК Сибирь
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