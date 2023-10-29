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Подняли аренду в 3,5 раза: на Плющихе могут закрыть единственный фитнес-центр

Фитнес-клуб не может потянуть новую цену за аренду

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«Европа» работает на Плющихе с начала постройки «Панорамы»

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В Новосибирске одно из отделений фитнес-центра «Европа» может закрыться из-за поднятия цен на аренду. Спортивный клуб расположен в ТЦ «Панорама» на Татьяны Снежиной, 40. Аренда в клубе, по сообщениям читателей и администрации «Европы», поднялась в 3,5 раза.

Как рассказала НГС читательница, местные жители собирают подписи в поддержку клуба. В районе Плющихи «Европа» — это единственное место для занятия спортом. По данным 2ГИС, на улице Татьяны Снежиной и в окрестностях мест для занятия спортом больше нет. Ближайшие фитнес-клубы расположены в микрорайоне МЖК через несколько остановок.

Управляющая в фитнес-центре Карина Морозова подтвердила НГС информацию о поднятии стоимости арендной платы.

— Продлевать договор дальше нет возможности, у нас прибыли нет такой, чтобы платить эту сумму, — отметила Карина.

Сотрудница подтвердила, что на входе лежит петиция к депутату заксобрания Сергею Конько, которую подписывают клиенты фитнес-клуба. Петицию понесут депутату в понедельник.

ООО «Фитнес-клуб "Европа"» было создано в 2004 году в Новосибирске. По данным сайта, в городе есть пять фитнес-клубов компании. Как сообщают в «Контур.Фокус», генеральный директор и учредитель компании — Вячеслав Мамонтов. На конец 2022 года выручка компании составила 48,3 миллиона, а чистая прибыль — 1,8 миллиона рублей.

В ТЦ «Панорама» на звонок корреспондента ответил охранник, который сообщил, что администрация сегодня, 29 октября, не работает.

Торговый центр открылся в 2017 году. Его построило ООО «Промтэк». Компания также занимается арендой торговых площадок. На сайте «Промтэка» есть информация о трех ТЦ: «Заря» на Забалуева, «Панорама» на Татьяны Снежиной и здание на Галущака, 25.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «Промтэк» было создано в 2011 году. Директор компании — Василина Скребатун, а учредитель — Имран Арганов. Выручка компании на конец 2022 года составила 30,5 миллиона рублей, а чистая прибыль — 19,3 миллиона. Корреспондент НГС не смогла связаться с владельцами ТЦ.

В Новосибирске рядом с элитным фитнес-клубом на Маркса откроют парковки. Автомобили клиентов оттуда увозили на эвакуаторах.

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