Подняли аренду в 3,5 раза: на Плющихе могут закрыть единственный фитнес-центр

Как рассказала НГС читательница, местные жители собирают подписи в поддержку клуба. В районе Плющихи «Европа» — это единственное место для занятия спортом. По данным 2ГИС, на улице Татьяны Снежиной и в окрестностях мест для занятия спортом больше нет. Ближайшие фитнес-клубы расположены в микрорайоне МЖК через несколько остановок.