freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 1/10
usd 93.40
eur 101.48
СрочноНовые подробности смертельного ДТП в центре
Все новости
Все новости

Скончался директор новосибирского БК «Локомотив» Сергей Бабков — дважды вице-чемпион мира

Сергей Анатольевич в свое время считался одним из лучших атакующих защитников в мире

1 679

Под руководством Бабкова в сезоне 2014–2015 «Локомотив» выиграл Кубок России

Поделиться

Генеральный директор БК «Локомотив» Сергей Бабков скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщили в официальной группе баскетбольного клуба 21 августа.

— Баскетбольный клуб «Новосибирск» с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине генерального директора клуба, заслуженного мастера спорта России Бабкова Сергея Анатольевича. Коллектив и команда клуба приносит глубокие соболезнования семье, родным и близким.

Бабков в составе сборной России дважды завоевывал серебряные медали чемпионата мира, становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы. С 2011 года он занимал в новосибирском клубе должность генерального директора.

10 мая волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска занял третье место в мужской Суперлиге. За бронзовую медаль сибиряки сражались с питерским «Зенитом» и одержали верх в упорной борьбе.

По теме

БаскетболБаскетбольный клуб
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ7
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter