Скончался директор новосибирского БК «Локомотив» Сергей Бабков — дважды вице-чемпион мира

Генеральный директор БК «Локомотив» Сергей Бабков скончался на
— Баскетбольный клуб «Новосибирск» с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине генерального директора клуба, заслуженного мастера спорта России Бабкова Сергея Анатольевича. Коллектив и команда клуба приносит глубокие соболезнования семье, родным и близким.
Бабков в составе сборной России дважды завоевывал серебряные медали чемпионата мира, становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы. С 2011 года он занимал в новосибирском клубе должность генерального директора.
10 мая волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска занял третье место в мужской Суперлиге. За бронзовую медаль сибиряки сражались с питерским «Зенитом» и одержали верх в упорной борьбе.