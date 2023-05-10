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«Локомотив» завоевал бронзовую медаль российской Суперлиги по волейболу после победы над «Зенитом»

10 мая новосибирцы одержали верх над «Зенитом» из Санкт-Петербурга

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Противостояние за бронзу оказалось интересней финального

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10 мая волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска занял третье место в мужской Суперлиге. За бронзовую медаль сибиряки сражались с питерским «Зенитом» и одержали верх в упорной борьбе: 3–2 по сетам в решающем матче.

Итоговый счет противостояния «Локомотива» и «Зенита» по партиям 3:1.

Чемпионом России по волейболу стал «Зенит» из Казани, который сегодня справился с московским «Динамо». Серия игр за золото не была такой интригующей, как за бронзу: казанский «Зенит» не уступил ни одного матча.

НГС обратился за комментарием в тренерский штаб «Локомотива», редакции пообещали предоставить информацию в ближайшее время.

В 2022 году новосибирский волейбольный «Локомотив» завоевал серебряные медали чемпионата России.

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