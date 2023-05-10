«Локомотив» завоевал бронзовую медаль российской Суперлиги по волейболу после победы над «Зенитом»

10 мая волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска занял третье место в мужской Суперлиге. За бронзовую медаль сибиряки сражались с питерским «Зенитом» и одержали верх в упорной борьбе: 3–2 по сетам в решающем матче.
Итоговый счет противостояния «Локомотива» и «Зенита» по партиям 3:1.
Чемпионом России по волейболу стал «Зенит» из Казани, который сегодня справился с московским «Динамо». Серия игр за золото не была такой интригующей, как за бронзу: казанский «Зенит» не уступил ни одного матча.
НГС обратился за комментарием в тренерский штаб «Локомотива», редакции пообещали предоставить информацию в ближайшее время.
В 2022 году новосибирский волейбольный «Локомотив» завоевал серебряные медали чемпионата России.