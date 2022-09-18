Самому младшему участнику 6 лет: 10 фотографий с чемпионата по трековым мотогонкам

В субботу на новосибирском ипподроме прошли финальные бега «Большого Сибирского Круга». Соревнования привлекли не только постоянных поклонников конного спорта, но и простых горожан, которые не только заполнили трибуны, но и активно пытались испытать удачу на тотализаторе.