Самому младшему участнику 6 лет: 10 фотографий с чемпионата по трековым мотогонкам
Благодаря чемпионату в этом году сформируется сборная для участия в гонках СФО
В Новосибирске в субботу, 17 сентября, прошел чемпионат и первенство Новосибирской области по трековым мотогонкам. Соревнования проходили на «Сибирском кольце». В чемпионате участвовали и дети, самому младшему участнику было 6 лет. Фотокорреспондент НГС побывал на мероприятии и запечатлел эффектные и экстремальные соревнования.
В субботу на новосибирском ипподроме прошли финальные бега «Большого Сибирского Круга». Соревнования привлекли не только постоянных поклонников конного спорта, но и простых горожан, которые не только заполнили трибуны, но и активно пытались испытать удачу на тотализаторе.