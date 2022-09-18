20idei
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 2/10
usd 60.03
eur 59.87
Тема дняГибель 37-летнего мужчины в пожаре
Все новости
Все новости

Самому младшему участнику 6 лет: 10 фотографий с чемпионата по трековым мотогонкам

Благодаря чемпионату в этом году сформируется сборная для участия в гонках СФО

1 085

Сергей Караченцев, президент мотоциклетной организации Новосибирской области, рассказал, что зимой на этой трассе проходил снегоходный кросс

Поделиться

В Новосибирске в субботу, 17 сентября, прошел чемпионат и первенство Новосибирской области по трековым мотогонкам. Соревнования проходили на «Сибирском кольце». В чемпионате участвовали и дети, самому младшему участнику было 6 лет. Фотокорреспондент НГС побывал на мероприятии и запечатлел эффектные и экстремальные соревнования.

Этот чемпионат проходил, чтобы сформировать состав сборной области на следующий год

Этот чемпионат проходил, чтобы сформировать состав сборной области на следующий год

Поделиться

Соревнований по спидвею несколько лет не было из-за пандемии

Соревнований по спидвею несколько лет не было из-за пандемии

Поделиться

Как отмечает Сергей Караченцев, президент мотоциклетной организации, соревнования прошли успешно

Как отмечает Сергей Караченцев, президент мотоциклетной организации, соревнования прошли успешно

Поделиться

Организаторы учли некоторые недостатки, которые собираются исправить в следующем году при проведении соревнований Сибирского федерального округа

Организаторы учли некоторые недостатки, которые собираются исправить в следующем году при проведении соревнований Сибирского федерального округа

Поделиться

Трассой спортсмены остались довольны

Трассой спортсмены остались довольны

Поделиться

В чемпионате принимали участие юные спортсмены. На соревнованиях было около 10 детей

В чемпионате принимали участие юные спортсмены. На соревнованиях было около 10 детей

Поделиться

Соревнования проходили в субботу, 17 сентября

Соревнования проходили в субботу, 17 сентября

Поделиться

Соревнования проходили на «Сибирском кольце». Как отметил президент мотоциклетной организации, это новая для спортсменов трасса

Соревнования проходили на «Сибирском кольце». Как отметил президент мотоциклетной организации, это новая для спортсменов трасса

Поделиться

В соревнованиях участвовали спортсмены из Новосибирской области

В соревнованиях участвовали спортсмены из Новосибирской области

Поделиться

В субботу на новосибирском ипподроме прошли финальные бега «Большого Сибирского Круга». Соревнования привлекли не только постоянных поклонников конного спорта, но и простых горожан, которые не только заполнили трибуны, но и активно пытались испытать удачу на тотализаторе.

По теме

МотокроссМотоциклСоревнования
  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2