Российские лыжники стали олимпийскими чемпионами в эстафете! Всё благодаря хитрой тактике

Сборная России одержала великую победу в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли золотые медали, лидируя на протяжении всей гонки. В последний раз отечественные спортсмены побеждали еще в 1980 году. На играх в Пекине тренеры здорово подготовили российскую команду и идеально спланировали эстафетный забег. Второе место заняла сборная Норвегии, третье — сборная Франции.
Сборная России выбрала «убегающую» тактику. Участники на первых этапах должны были создать отрыв от соперников, чтобы избежать финишных разборок с сильными конкурентами. Алексей Червоткин на первом этапе возглавил борьбу и сумел убежать от всех остальных. Он передал эстафету с преимуществом 34 секунды над ближайшими преследователями из сборной Норвегии. За ними плотной группой шли атлеты из Германии и Италии. На втором этапе классическим ходом за российскую команду бежал Александр Большунов, олимпийский чемпион Пекина в скиатлоне.
Всё время гонки шел сильнейший снегопад, но это оказалось только на руку лидерам. Лыжи работали отлично, и Большунов отрывался от соперников всё сильнее. Только норвежец Пол Гульберг держался в пределах 50 секунд, остальные преследователи проигрывали больше минуты. К концу этапа и норвежец не выдержал — отстал на минуту.
На третий этап коньковым ходом ушел Денис Спицов, перед ним и Сергеем Устюговым стояла задача сохранить отрыв до финиша. Денис позволил соперникам подтянуться, норвежцы и шведы сократили отставание до сорока пяти секунд, чуть поодаль держались финны.
СЮЖЕТ
У сборной Норвегии на последнем этапе стартовал Йоханнес Клэбо, суперзвезда мировых лыж и принципиальный соперник Сергея Устюгова. Российский лыжник был быстрее всех своих конкурентов и перед последним кругом выигрывал уже минуту и финишировал со знаменем Российского олимпийского комитета. Клэбо отстал на минуту и семь секунд, он был вторым на финише. Третьими стали лыжники из Франции.
Накануне женская сборная России выиграла золотые медали в лыжной эстафете, впервые за 16 лет.