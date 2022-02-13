Российские лыжники стали олимпийскими чемпионами в эстафете! Всё благодаря хитрой тактике

Сборная России одержала великую победу в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли золотые медали, лидируя на протяжении всей гонки. В последний раз отечественные спортсмены побеждали еще в 1980 году. На играх в Пекине тренеры здорово подготовили российскую команду и идеально спланировали эстафетный забег. Второе место заняла сборная Норвегии, третье — сборная Франции.



Сборная России выбрала «убегающую» тактику. Участники на первых этапах должны были создать отрыв от соперников, чтобы избежать финишных разборок с сильными конкурентами. Алексей Червоткин на первом этапе возглавил борьбу и сумел убежать от всех остальных. Он передал эстафету с преимуществом 34 секунды над ближайшими преследователями из сборной Норвегии. За ними плотной группой шли атлеты из Германии и Италии. На втором этапе классическим ходом за российскую команду бежал Александр Большунов, олимпийский чемпион Пекина в скиатлоне.