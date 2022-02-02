В этом году «Лыжня России» пройдет в формате «18+» — во всем виноват коронавирус

В следующую субботу, 12 февраля, в Новосибирске пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Из-за сложной эпидемиологической обстановки к соревнованиям допустят только участников старше 18 лет. Об этом сообщили в ходе заседания по подготовке к «Лыжне России», сообщает пресс-служба регионального правительства.



— Участие в «Лыжне России» обычно принимают порядка 15 тысяч жителей области — как спортсменов, так и просто любителей активного образа жизни. Но, учитывая, что в этом году старты пройдут только для категории «18+», эта цифра, конечно же, будет меньше, — сказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.