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Попал в транспортный коллапс: Андрей Травников объяснил, почему не участвовал в «Лыжне России»

Губернатор Новосибирской области сожалеет, что не побывал на мероприятии

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В этом году в Новосибирске в соревнованиях участвовали около 4000 человек

В этом году в Новосибирске в соревнованиях участвовали около 4000 человек

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Губернатор НСО рассказал, почему пропустил «Лыжню России»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, почему в этом году не участвовал в «Лыжне России». Мероприятие состоялось накануне, 14 февраля.

— В «Лыжне России» мне в этом году поучаствовать не удалось, в субботу попал в какой-то необъяснимый транспортный коллапс в Москве, вовремя не смог прилететь в Новосибирск. Поэтому, к сожалению, пропустил, — объяснил губернатор 15 февраля во время оперативного совещания в правительстве.

В мероприятии приняли участие 14 679 жителей региона. Из них в Новосибирске — около 4000.

НГС подготовил фоторепортаж с этого соревнования. Посмотрите на 25 снимков с масштабной гонки.

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лыжисоревнования«Лыжня России — 2021»
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