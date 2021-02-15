Попал в транспортный коллапс: Андрей Травников объяснил, почему не участвовал в «Лыжне России»

Губернатор НСО рассказал, почему пропустил «Лыжню России»
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, почему в этом году не участвовал в «Лыжне России». Мероприятие состоялось накануне,
— В «Лыжне России» мне в этом году поучаствовать не удалось, в субботу попал в какой-то необъяснимый транспортный коллапс в Москве, вовремя не смог прилететь в Новосибирск. Поэтому, к сожалению, пропустил, — объяснил губернатор 15 февраля во время оперативного совещания в правительстве.
В мероприятии приняли участие
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