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«Бились до последней секунды». ХК «Сибирь» проиграл питерскому СКА в домашнем матче

Игра закончилась со счетом 3:4

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Игра прошла в Новосибирске

Игра прошла в Новосибирске

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Вечером в субботу, 25 декабря, в Новосибирске состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. ХК «Сибирь» провел матч с командой СКА.

— Хочется побеждать в каждом матче, но сегодня соперник был сильнее! Но парни бились до последней секунды! Не зря трибуны скандировали «Молодцы» после финальной сирены! — написали в официальной группе ХК «Сибирь» во «ВКонтакте».

Счет игры открыли гости

Счет игры открыли гости

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Счет игры на 5-й минуте матча открыли гости. А в начале второго периода вырвались вперед еще на одно очко. Уже на 26-й минуте новосибирский нападающий Ник Шор забросил шайбу в ворота СКА. Но уже через минуту питерцы снова вырвались вперед. До конца второго периода ХК «Сибирь» удалось сравнять счет: шайбы забросили защитник Юрки Йокипакка и нападающий Никита Сетдиков.

В середине третьего периода СКА снова вырвался вперед, и новосибирцам не удалось переломить ситуацию. Счет игры 3:4.

Во втором периодом они еще сильнее вырвались вперед

Во втором периодом они еще сильнее вырвались вперед

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До конца первого периода сибиряки сумели сравнять счет

До конца первого периода сибиряки сумели сравнять счет

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Однако в третьем периоде СКА забил решающую шайбу

Однако в третьем периоде СКА забил решающую шайбу

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«Сибирь» никак не смогла переломить ситуацию

«Сибирь» никак не смогла переломить ситуацию

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В игре было много опасных моментов

В игре было много опасных моментов

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За этот матч питерцы заработали два очка, они находятся на первом месте в турнирной таблице Западной конференции

За этот матч питерцы заработали два очка, они находятся на первом месте в турнирной таблице Западной конференции

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«Сибирь» находится на 6-м месте в Восточной конференции

«Сибирь» находится на 6-м месте в Восточной конференции

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Болельщики с плакатами поддерживали свою команду

Болельщики с плакатами поддерживали свою команду

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По данным турнирной таблицы, за этот матч СКА заработал 2 очка и остался на первом месте в конференции «Запад». ХК «Сибирь» не изменил своего положения: он всё так же находится на 6-м месте в Восточной конференции, игра не принесла сибирякам очков.

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В минувший вторник хоккеисты «Сибири» обыграли «Локомотив» из Ярославля — решающую шайбу забили в овертайме.

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«Сибирь»КХЛхоккей
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