«Бились до последней секунды». ХК «Сибирь» проиграл питерскому СКА в домашнем матче

Вечером в субботу, 25 декабря, в Новосибирске состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. ХК «Сибирь» провел матч с командой СКА.
— Хочется побеждать в каждом матче, но сегодня соперник был сильнее! Но парни бились до последней секунды! Не зря трибуны скандировали «Молодцы» после финальной сирены! — написали в официальной группе ХК «Сибирь» во «ВКонтакте».
Счет игры на 5-й минуте матча открыли гости. А в начале второго периода вырвались вперед еще на одно очко. Уже на
В середине третьего периода СКА снова вырвался вперед, и новосибирцам не удалось переломить ситуацию. Счет игры
По данным турнирной таблицы, за этот матч СКА заработал 2 очка и остался на первом месте в конференции «Запад». ХК «Сибирь» не изменил своего положения: он всё так же находится на
В минувший вторник хоккеисты «Сибири» обыграли «Локомотив» из Ярославля — решающую шайбу забили в овертайме.