«Бились до последней секунды». ХК «Сибирь» проиграл питерскому СКА в домашнем матче

По данным турнирной таблицы, за этот матч СКА заработал 2 очка и остался на первом месте в конференции «Запад». ХК «Сибирь» не изменил своего положения: он всё так же находится на 6-м месте в Восточной конференции, игра не принесла сибирякам очков.