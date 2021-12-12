ХК «Сибирь» обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» — судьбу матча решил овертайм

Вечером в воскресенье, 12 декабря, в Новосибирске состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. ХК «Сибирь» провел матч с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар».
Счет открыли сибиряки уже на 11-й минуте. Автором первой шайбы стал нападающий Никита Сетдиков.
До конца первого тайма противникам из Пекина не удалось сравнять счет.
Во втором периоде ХК «Сибирь» укрепил свои позиции — на 26-й минуте нападающий Никита Коротков забросил вторую шайбу в ворота соперников. Таким образом, «Сибири» удалось удержать свое преимущество до конца тайма.
В третьем периоде на 52-й минуте ХК «Куньлунь Ред Стар» забил свою первую шайбу. А уже на 60-й минуте и вовсе сравнял счет. Тайм завершился с равным счетом 2:2.
Судьбу матча решил овертайм. Удача оказалась на стороне сибиряков — нападающий Никита Сетдиков забросил победную третью шайбу в ворота пекинцев на 64-й минуте. Игра окончилась со счетом 3:2.
Накануне хоккеисты «Сибири» проиграли челябинскому «Трактору» со счетом 2:4.