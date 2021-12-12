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ХК «Сибирь» обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» — судьбу матча решил овертайм

Игра завершилась со счетом 3:2

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Матч проходил в ЛДС «Сибирь»

Матч проходил в ЛДС «Сибирь»

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Вечером в воскресенье, 12 декабря, в Новосибирске состоялся очередной матч Континентальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. ХК «Сибирь» провел матч с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар».

За игру сибиряки заработали два удаления

За игру сибиряки заработали два удаления

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Счет открыли сибиряки уже на 11-й минуте. Автором первой шайбы стал нападающий Никита Сетдиков.

До конца первого тайма противникам из Пекина не удалось сравнять счет.

Пекинцы, в свою очередь, заработали четыре удаления

Пекинцы, в свою очередь, заработали четыре удаления

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Два тайма сибиряки вели в игре

Два тайма сибиряки вели в игре

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Во втором периоде ХК «Сибирь» укрепил свои позиции — на 26-й минуте нападающий Никита Коротков забросил вторую шайбу в ворота соперников. Таким образом, «Сибири» удалось удержать свое преимущество до конца тайма.

Но в третьем периоде «Куньлунь Ред Стар» внезапно сравняли счет

Но в третьем периоде «Куньлунь Ред Стар» внезапно сравняли счет

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В овертайме ХК «Сибирь» закрепил свое лидерство

В овертайме ХК «Сибирь» закрепил свое лидерство

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В третьем периоде на 52-й минуте ХК «Куньлунь Ред Стар» забил свою первую шайбу. А уже на 60-й минуте и вовсе сравнял счет. Тайм завершился с равным счетом 2:2.

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Сибири»

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Сибири»

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Судьбу матча решил овертайм. Удача оказалась на стороне сибиряков — нападающий Никита Сетдиков забросил победную третью шайбу в ворота пекинцев на 64-й минуте. Игра окончилась со счетом 3:2.

Накануне хоккеисты «Сибири» проиграли челябинскому «Трактору» со счетом 2:4.

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ХК «Куньлунь Ред Стар»ХК «Сибирь»хоккей
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