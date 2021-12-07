Досадное поражение: ХК «Сибирь» проиграл «Локомотиву» из Ярославля

Вечером в понедельник, 6 декабря, в Ярославле состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/2022, в котором ХК «Сибирь» сыграл против ярославльского «Локомотива».
К удивлению зрителей, первую шайбу в ворота сибиряков противники забросили уже на
Во втором тайме, на 28-й минуте, новосибирцы забросили первую шайбу в ворота противников. Ее автором стал защитник Тревор Мерфи.
Однако спустя всего полторы минуты хоккеисты из Ярославля вновь забили шайбу.
В третьем тайме ХК «Сибирь» сумел забить свою вторую шайбу. На
За полторы минуты до окончания игры «Сибирь» взяла тайм-аут, но это не помогло. Игра завершилась со счетом
Сегодня полпред президента в Сибири Анатолий Серышев посетил стройку новосибирского ЛДС. Он проверил ход работ и заявил, что необходимо наверстать отставание.