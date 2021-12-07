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Досадное поражение: ХК «Сибирь» проиграл «Локомотиву» из Ярославля

Игра закончилась со счетом 3:2

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Игра проходила в Ярославле

Игра проходила в Ярославле

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Вечером в понедельник, 6 декабря, в Ярославле состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/2022, в котором ХК «Сибирь» сыграл против ярославльского «Локомотива».

К удивлению зрителей, первую шайбу в ворота сибиряков противники забросили уже на 1-й минуте. А на 7-й «Локомотив» укрепил свои позиции и забил еще одну. Увы, но ХК «Сибирь» не удалось исправить ситуацию до конца первого тайма.

Во втором тайме, на 28-й минуте, новосибирцы забросили первую шайбу в ворота противников. Ее автором стал защитник Тревор Мерфи.

Однако спустя всего полторы минуты хоккеисты из Ярославля вновь забили шайбу.

В третьем тайме ХК «Сибирь» сумел забить свою вторую шайбу. На 50-й минуте это сделал нападающий Никита Коротков.

За полторы минуты до окончания игры «Сибирь» взяла тайм-аут, но это не помогло. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу ХК «Локомотив» из Ярославля.

Сегодня полпред президента в Сибири Анатолий Серышев посетил стройку новосибирского ЛДС. Он проверил ход работ и заявил, что необходимо наверстать отставание.

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ХК «Локомотив»ХК «Сибирь»хоккей
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