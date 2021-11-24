ХК «Сибирь» в домашнем матче проиграл хоккеистам из Сочи

ХК «Сочи» обыграл хоккеистов из Новосибирска в домашнем матче
Вечером в среду, 24 ноября, в Новосибирске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/2022, в котором ХК «Сибирь» сыграл против ХК «Сочи».
Единственную шайбу сибиряки смогли забить только в первом периоде — на
Однако уже во втором периоде гости сумели сравнять счет, когда гол сибирякам забил нападающий Мартин Бакош. А в третьем периоде хоккеисты «Сочи» сумели вырваться вперед еще на одно очко, играя в большинстве. Представители «Сибири» заявили, что шайба была заброшена вне игры, однако судьи с ними не согласились.
Прошлую игру — против минского «Динамо» — новосибирцы выиграли. Исход матча решился после серии послематчевых буллитов.