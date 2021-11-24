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ХК «Сибирь» в домашнем матче проиграл хоккеистам из Сочи

Игра закончилась со счетом 1:2

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Решающую шайбу гости забросили, играя в большинстве

Решающую шайбу гости забросили, играя в большинстве

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ХК «Сочи» обыграл хоккеистов из Новосибирска в домашнем матче

Вечером в среду, 24 ноября, в Новосибирске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/2022, в котором ХК «Сибирь» сыграл против ХК «Сочи».

Единственную шайбу сибиряки смогли забить только в первом периоде — на 12-й минуте матча счет открыл нападающий «Сибири» Александр Шаров.

Однако уже во втором периоде гости сумели сравнять счет, когда гол сибирякам забил нападающий Мартин Бакош. А в третьем периоде хоккеисты «Сочи» сумели вырваться вперед еще на одно очко, играя в большинстве. Представители «Сибири» заявили, что шайба была заброшена вне игры, однако судьи с ними не согласились.

Прошлую игру — против минского «Динамо» — новосибирцы выиграли. Исход матча решился после серии послематчевых буллитов.

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команда «Сибирь»новый ЛДСхоккей
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