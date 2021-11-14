Самоубийственный проигрыш. Российские футболисты проиграли хорватам и не прошли на чемпионат мира

В игре хватало острых моментов, Карпин три раза заменял игроков. Однако всё решил именно автогол.



В результате Хорватия вышла в чемпионат мира. Они набрали 23 очка; россияне отстали всего на одно. Команда под руководством Валерия Карпина еще сыграет в стыковых матчах.