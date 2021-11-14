Самоубийственный проигрыш. Российские футболисты проиграли хорватам и не прошли на чемпионат мира

Россияне проиграли хорватам и не прошли на чемпионат мира во футболу
Прошел последний для россиян отборочный матч на Чемпионат мира по футболу — 2022. Россияне проиграли и не попали на чемпионат мира.
Для того чтобы пройти дальше, российской команде был нужен только один гол. Спортсменам не удалось его забить. Более того, проигрышный гол футболисты забили себе сами. На
В игре хватало острых моментов, Карпин три раза заменял игроков. Однако всё решил именно автогол.
В результате Хорватия вышла в чемпионат мира. Они набрали 23 очка; россияне отстали всего на одно. Команда под руководством Валерия Карпина еще сыграет в стыковых матчах.
Ранее команда блистательно победила команду из Кипра: россияне забили 6 голов. Тогда имя Карпина привлекло всеобщее внимание. Прочитайте, что вы не знали о главном тренере России, а также статью о том, как он дебютировал в сборной.