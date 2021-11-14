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Самоубийственный проигрыш. Российские футболисты проиграли хорватам и не прошли на чемпионат мира

Решающий гол спортсмены забили в свои ворота сами

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Россиянам не удалось выйти из своей группы

Россиянам не удалось выйти из своей группы

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Россияне проиграли хорватам и не прошли на чемпионат мира во футболу

Прошел последний для россиян отборочный матч на Чемпионат мира по футболу — 2022. Россияне проиграли и не попали на чемпионат мира.

Для того чтобы пройти дальше, российской команде был нужен только один гол. Спортсменам не удалось его забить. Более того, проигрышный гол футболисты забили себе сами. На 81-й минуте матча Федор Кудряшов срезал мяч в собственные ворота после отскока в штрафной.

Защитник сборной совершил роковую ошибку

Защитник сборной совершил роковую ошибку

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В игре хватало острых моментов, Карпин три раза заменял игроков. Однако всё решил именно автогол.

В результате Хорватия вышла в чемпионат мира. Они набрали 23 очка; россияне отстали всего на одно. Команда под руководством Валерия Карпина еще сыграет в стыковых матчах.

Ранее команда блистательно победила команду из Кипра: россияне забили 6 голов. Тогда имя Карпина привлекло всеобщее внимание. Прочитайте, что вы не знали о главном тренере России, а также статью о том, как он дебютировал в сборной.

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