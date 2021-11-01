ХК «Сибирь» всухую проиграла команде Хельсинки в домашнем матче — как это было

Вечером в понедельник, 1 ноября, в Новосибирске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/22, в котором ХК «Сибирь» сыграл против хельсинкского «Йокерита». Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Ни в первом, ни во втором периоде счет командам открыть не удалось. Первую шайбу в ворота новосибирцев только на 46-й минуте матча забил нападающий «Йокерита» Ханнес Бьёрнинен. А на последней минуте игры соперники смогли увеличить разрыв — «Сибирь» играла без вратаря, поэтому шайба залетела в пустые ворота.