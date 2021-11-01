1 ноября понедельник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 70.52
eur 82.29
Тема дняТри человека провалились в яму с кипятком
Все новости
Все новости

ХК «Сибирь» всухую проиграла команде Хельсинки в домашнем матче — как это было

Игра закончилась со счетом 0:2

756
17Обсудить

Поделиться

Новосибирским хоккеистам не удалось забросить ни единой шайбы

Новосибирским хоккеистам не удалось забросить ни единой шайбы

Поделиться

ХК «Сибирь» проиграла ХК «Йокерит» в Новосибирске

Вечером в понедельник, 1 ноября, в Новосибирске состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/22, в котором ХК «Сибирь» сыграл против хельсинкского «Йокерита». Игра закончилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Ни в первом, ни во втором периоде счет командам открыть не удалось. Первую шайбу в ворота новосибирцев только на 46-й минуте матча забил нападающий «Йокерита» Ханнес Бьёрнинен. А на последней минуте игры соперники смогли увеличить разрыв — «Сибирь» играла без вратаря, поэтому шайба залетела в пустые ворота.

Наш фотокорреспондент побывал на матче и снял все самые яркие моменты.

В первых двух периодах открыть счет не удалось

В первых двух периодах открыть счет не удалось

Поделиться

Опасных моментов было много

Опасных моментов было много

Поделиться

Однако в третьем периоде нападающий «Йокерита» забросил первую шайбу «Сибири»

Однако в третьем периоде нападающий «Йокерита» забросил первую шайбу «Сибири»

Поделиться

Тогда новосибирцы решили играть без вратаря

Тогда новосибирцы решили играть без вратаря

Поделиться

И на последней минуте игры гости сумели увеличить разрыв

И на последней минуте игры гости сумели увеличить разрыв

Поделиться

Перед матчем в честь 59 годовщины клуба устроили лазерное шоу, певица исполнила гимн, а спортсмены играли в стилизованной форме

Перед матчем в честь 59 годовщины клуба устроили лазерное шоу, певица исполнила гимн, а спортсмены играли в стилизованной форме

Поделиться

Это была первая игра, которая прошла в условиях новых антиковидных ограничений, попасть на трибуны мог не каждый

Это была первая игра, которая прошла в условиях новых антиковидных ограничений, попасть на трибуны мог не каждый

Поделиться

Но по наблюдениям нашего корреспондента, людей было достаточно много

Но по наблюдениям нашего корреспондента, людей было достаточно много

Поделиться

Будем надеяться, что следующая игра для «Сибири» пройдет гораздо успешнее

Будем надеяться, что следующая игра для «Сибири» пройдет гораздо успешнее

Поделиться

Этот матч прошел в условиях новых ужесточенных антиковидных мер. Как болельщиков пускали на трибуны — смотрите в нашем фоторепортаже.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ЛДС «Сибирь»команда «Сибирь»хоккей
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...