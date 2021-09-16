Правительство хочет разрешить продажу пива на стадионах во время чемпионата мира в 2022 году

Правительство РФ подготовило законопроект о том, что на матчах чемпионата мира по волейболу в 2022 году можно будет пить пиво и медовуху. Игры пройдут в 10 городах страны, в том числе и в Новосибирске.

Законопроект, если его примут, внесет изменения в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Планируется, что в пункт статьи, запрещающий продажу алкоголя на спортивных учреждениях и рядом с ними, внесут следующее дополнение: