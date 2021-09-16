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Правительство хочет разрешить продажу пива на стадионах во время чемпионата мира в 2022 году

Игры состоятся в том числе и в Новосибирске

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Пиво разрешат продавать на спортивных сооружениях во время чемпионата мира по волейболу

Пиво разрешат продавать на спортивных сооружениях во время чемпионата мира по волейболу

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Правительство РФ подготовило законопроект о том, что на матчах чемпионата мира по волейболу в 2022 году можно будет пить пиво и медовуху. Игры пройдут в 10 городах страны, в том числе и в Новосибирске.

Законопроект, если его примут, внесет изменения в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Планируется, что в пункт статьи, запрещающий продажу алкоголя на спортивных учреждениях и рядом с ними, внесут следующее дополнение:

— [Запрет] не распространяется на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в дни проведения матчей чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 года, определенные Правительством Российской Федерации.

Также, если документ примут, то в дни чемпионата разрешат рекламировать пиво во время трансляции и на спортсооружениях.

Чемпионат пройдет в России с 26 августа по 11 сентября в 10 городах страны. Помимо Новосибирска, в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Кемерово, Екатеринбург, Уфа, Казань, Ярославль и Калининград. Команды — участницы чемпионата будут определены в Москве 30 сентября 2021 года.

Региональный центр волейбола «Локомотив» открылся в Новосибирске. Именно в нем пройдут состязания чемпионата мира по волейболу среди мужских команд FIVB в 2022 году. Мы побывали внутри центра и посмотрели, как выглядит здание на Ипподромской, 18 изнутри.

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волейболпивоспорт
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