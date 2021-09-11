11 сентября суббота
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 72.76
eur 86.15
Тема дня20 вдохновляющих кадров с полумарафона
Все новости
Все новости

Сила и выносливость: 15 красивых сибирячек, пробежавших полумарафон Раевича

Девушки оставались на высоте даже на такой сложной дистанции

4 506
42Обсудить

Поделиться

Несмотря на то что на улице +13, участникам забега было жарко

Несмотря на то что на улице +13, участникам забега было жарко

Поделиться

В полумарафоне памяти Раевича в Новосибирске участвовали 264 женщины

Сегодня, 11 сентября, в Новосибирске состоялся полумарафон памяти Александра Раевича. На старт вышли 264 женщины. НГС подготовил для вас подборку из фотографий стильных и выносливых участниц этого года — посмотрите, как они старались пройти сложную дистанцию.

Девушкам предстояло пробежать <nobr class="_">21,1 км</nobr>

Девушкам предстояло пробежать 21,1 км

Поделиться

Перед началом они готовились и разминались — это необходимо на такой большой дистанции

Перед началом они готовились и разминались — это необходимо на такой большой дистанции

Поделиться

Женщины стартовали на <nobr class="_">8 минут</nobr> раньше, чем мужчины

Женщины стартовали на 8 минут раньше, чем мужчины

Поделиться

Участницы были настроены довольно позитивно, несмотря на предстоящие сложности

Участницы были настроены довольно позитивно, несмотря на предстоящие сложности

Поделиться

Всего на старт вышли 264 женщины. Мужчин было больше — 483

Всего на старт вышли 264 женщины. Мужчин было больше — 483

Поделиться

Многие сибирячки надевали повязку на голову, чтобы длинные волосы не мешали во время бега

Многие сибирячки надевали повязку на голову, чтобы длинные волосы не мешали во время бега

Поделиться

Бежать под любимую музыку — хорошая идея

Бежать под любимую музыку — хорошая идея

Поделиться

Преодолеть такую дистанцию сложно без регулярных тренировок

Преодолеть такую дистанцию сложно без регулярных тренировок

Поделиться

Некоторые девушки улыбались даже во время бега

Некоторые девушки улыбались даже во время бега

Поделиться

Одежда такого цвета делает серый день более позитивным

Одежда такого цвета делает серый день более позитивным

Поделиться

Наверное, этот день надолго запомнится всем участникам

Наверное, этот день надолго запомнится всем участникам

Поделиться

По некоторым бегуньям понятно, что спорт для них — не просто хобби, а образ жизни

По некоторым бегуньям понятно, что спорт для них — не просто хобби, а образ жизни

Поделиться

В забеге участвовали представители крупных новосибирских компаний

В забеге участвовали представители крупных новосибирских компаний

Поделиться

Победительница марафона Анна Викулова пришла к финишу за 1 час 11 минут 23 секунды. Она победила и в прошлом году

Победительница марафона Анна Викулова пришла к финишу за 1 час 11 минут 23 секунды. Она победила и в прошлом году

Поделиться

Ранее НГС подготовил другой фоторепортаж с забега. Посмотрите на 20 фото от нашего корреспондента, в каких необычных костюмах пришли участники, как они преодолевали дистанцию и вдохновляли своим примером других.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК10
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

забегполумарафон Раевичаспорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...