Сила и выносливость: 15 красивых сибирячек, пробежавших полумарафон Раевича

В полумарафоне памяти Раевича в Новосибирске участвовали 264 женщины
Сегодня, 11 сентября, в Новосибирске состоялся полумарафон памяти Александра Раевича. На старт вышли 264 женщины. НГС подготовил для вас подборку из фотографий стильных и выносливых участниц этого года — посмотрите, как они старались пройти сложную дистанцию.
Ранее НГС подготовил другой фоторепортаж с забега. Посмотрите на 20 фото от нашего корреспондента, в каких необычных костюмах пришли участники, как они преодолевали дистанцию и вдохновляли своим примером других.