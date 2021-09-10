Хоккейный клуб «Сибирь» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в выездном матче

Хоккеисты из Новосибирска проиграли ХК «Нефтехимик»
Вечером в четверг, 9 сентября, хоккейный клуб «Сибирь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ в гостях сыграл против команды «Нефтехимик» из Нижнекамска. Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
Первое изменение счета произошло на 4-й минуте — шайбу в ворота соперников забил защитник «Сибири» Денис Бодров. Затем хоккеисты «Нефтехимика» забросили ответную шайбу. Однако на 14-й минуте новосибирцам удалось снова вырваться вперед.
Во втором периоде хоккеисты «Нефтехимика» сравняли счет, а спустя несколько минут забросили еще одну шайбу сибирякам.
В третьем периоде соперникам удалось увеличить разрыв: на последней минуте матча шайбу в пустые ворота новосибирцев забил нападающий Марат Хайруллин. Игра завершилась со счетом 4:2.
Во втором матче нового сезона хоккеисты из Новосибирска всухую проиграли московскому «Динамо». Тогда игра закончилась со счетом 4:0.