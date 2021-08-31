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Новосибирец Антон Кулятин завоевал золото в Паралимпийских играх в беге

Он выиграл соревнование в свой день рождения

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Антон Кулятин преодолел дистанцию за 3 минуты 54,04 секунды

Антон Кулятин преодолел дистанцию за 3 минуты 54,04 секунды

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Новосибирский спортсмен Антон Кулятин выиграл забег на дистанции 1500 метров в Паралимпийских играх. Об этом сообщили в «Новосибирском центре высшего спортивного мастерства».

— Антон Кулятин в свой день рождения сделал шикарный подарок всем! Завоевал золото Паралимпийских игр! — сообщается в группе.

Он завоевал золотую медаль в соревновании для спортсменов с нарушением зрения. Антон Кулятин преодолел дистанцию за 3 минуты 54,04 секунды. Сегодня мужчине исполнилось 30 лет. Он мастер спорта международного класса. В этом году спортсмен также стал чемпионом Европы.

27 августа новосибирский фехтовальщик Максим Шабуров стал чемпионом Паралимпийских игр в командном состязании.

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бегспортПаралимпийские игры в Токио
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