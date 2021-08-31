Новосибирец Антон Кулятин завоевал золото в Паралимпийских играх в беге

Новосибирский спортсмен Антон Кулятин выиграл забег на дистанции 1500 метров в Паралимпийских играх. Об этом сообщили в «Новосибирском центре высшего спортивного мастерства».
— Антон Кулятин в свой день рождения сделал шикарный подарок всем! Завоевал золото Паралимпийских игр! — сообщается в группе.
Он завоевал золотую медаль в соревновании для спортсменов с нарушением зрения. Антон Кулятин преодолел дистанцию за 3 минуты 54,04 секунды. Сегодня мужчине исполнилось 30 лет. Он мастер спорта международного класса. В этом году спортсмен также стал чемпионом Европы.
27 августа новосибирский фехтовальщик Максим Шабуров стал чемпионом Паралимпийских игр в командном состязании.