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У России — 13-е золото Олимпиады. Нам помог борец

У Мусы Евлоева первое место в весовой категории до 97 кг

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Муса Евлоев — 28-летний борец из Ингушетии

Муса Евлоев — 28-летний борец из Ингушетии

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В финальном поединке греко-римской борьбы в весе до 97 кг Муса Евлоев одолел армянина Артура Алексаняна. Это первая золотая награда в греко-римской борьбе у сборной России, своего соперника Евлоев одолел с преимуществом в четыре очка.

Евлоев завоевал третью медаль для российских борцов. Ранее бронзовыми призерами стали Сергей Емелин (весовая категория до 60 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

Золото помогло сборной России вернуться на пятую строчку общего медального зачета, откуда нас сместила Великобритания. У обеих стран по 13 наград высшей пробы, у России 21 серебряная медаль, а у британцев — 16. Первое место занимает Китай (32 золотые медали).

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Олимпийские игрыгреко-римская борьбасборная РоссииОлимпиада в Токио
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