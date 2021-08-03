Итоги 11-го дня Олимпиады в Токио: у нас золото в борьбе и бронза в гимнастике

Этот день мог бы стать совсем грустным для российских олимпийцев: в гребле на байдарках наши спортсмены не смогли выйти в финал, атлет Сергей Шубенков снялся с квалификации в забеге с препятствиями из-за серьезной травмы ахилла. А с пятого места в общем зачете Россию сместила Великобритания. Вернуть былое преимущество удалось, но было непросто.
Сначала прыгун в воду Евгений Кузнецов показал только пятый результат, далее гимнаст Давид Белявский в финале на брусьях допустил обидную ошибку и тоже занял пятое место.
В упражнениях на бревне у женщин Россию представляла Владислава Уразова из Ростова-на-Дону. Соревнования подогрело возвращение Симоны Байлз — звезды спортивной гимнастики из США, которая из-за психологических проблем пропустила часть соревнований и вернулась в последний момент. В итоге Байлз выступила на бронзу, а наша спортсменка допустила две помарки и набрала всего 12,733 балла — это последнее, восьмое место. Золото и серебро уезжают в Китай.
Первую за день медаль принес гимнаст Никита Нагорный — третье место в соревнованиях на перекладине. Золото получил японец Даики Хасимото, второе место — у хорвата Тина Србича. Медаль прочили голландцу Барту Дерлу, но тот сорвался с перекладины. В итоге у Нагорного — заслуженная бронза.
Долгожданное золото досталось сборной в конце дня, его принес борец Муса Евлоев, который в категории до
Золото оказалось спасительным: сборная России снова на пятом месте. Первые — Китай, у них 32 медали высшей пробы, у США 22 золотых медали, у Японии — 19. На четвертом месте Австралия с 14 золотыми медалями.
СЮЖЕТ
Кстати, надежда минимум на два золота у нас еще есть: сегодня боксер Альберт Батыргазиев не пустил в финал кубинца Альвареса, борьбу за золото увидим 5 августа. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко после технической программы первые, их финал ждем завтра.