Итоги 11-го дня Олимпиады в Токио: у нас золото в борьбе и бронза в гимнастике

Этот день мог бы стать совсем грустным для российских олимпийцев: в гребле на байдарках наши спортсмены не смогли выйти в финал, атлет Сергей Шубенков снялся с квалификации в забеге с препятствиями из-за серьезной травмы ахилла. А с пятого места в общем зачете Россию сместила Великобритания. Вернуть былое преимущество удалось, но было непросто.

Сначала прыгун в воду Евгений Кузнецов показал только пятый результат, далее гимнаст Давид Белявский в финале на брусьях допустил обидную ошибку и тоже занял пятое место.

