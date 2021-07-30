Виталина Бацарашкина выиграла еще одно золото на Олимпиаде в Токио

Виталина Бацарашкина завоевала вторую золотую медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Омская спортсменка стала лучшей в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров. Второе место заняла стрелок из Южной Кореи Ким Мин Джон, с которой у Бацарашкиной была напряженная борьба. Исход решился в дополнительной перестрелке. Третье место досталось китаянке Сяо Цзяжуйсюань.
Ранее Виталина Бацарашкина стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пистолета на дистанции 10 метров, установив новый мировой рекорд. Позже в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебряную награду в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Наши коллеги из Омска поговорили с тренером Виталины, он рассказал, как она шла к своим победам.
Этим утром еще одну медаль высшей пробы взял пловец Евгений Рылов, он установил олимпийский рекорд на дистанции 200 метров спиной. Всего же на счету сборной России уже десять золотых медалей, в командном зачете мы занимаем четвертое место. У лидеров Игр — команды Китая — 16 наград высшей пробы.