Виталина Бацарашкина выиграла еще одно золото на Олимпиаде в Токио

Этим утром еще одну медаль высшей пробы взял пловец Евгений Рылов, он установил олимпийский рекорд на дистанции 200 метров спиной. Всего же на счету сборной России уже десять золотых медалей, в командном зачете мы занимаем четвертое место. У лидеров Игр — команды Китая — 16 наград высшей пробы.