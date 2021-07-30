«Котик» снова с золотом: успехи сборной России седьмого дня Олимпиады в Токио

В плавании 200 метров на спине золото взял Евгений Рылов — тот самый спортсмен, которому из-за правил МОК нельзя стоять на пьедестале в любимой маске с котиком. В этот раз Рылов не просто победил, но и установил олимпийский рекорд — 1:53:27. Но даже таким временем Рылов остался недоволен. Он признался, что на последних метрах дистанции у него свело ноги.