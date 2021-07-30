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«Котик» снова с золотом: успехи сборной России седьмого дня Олимпиады в Токио

У нашей команды шесть медалей, две из них — высшей пробы

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Олимпийский комитет запрещает пловцу Рылову стоять на пьедестале в маске с котиком. Поэтому спортсмен каждый раз меняет обычную маску на любимую после награждения

Олимпийский комитет запрещает пловцу Рылову стоять на пьедестале в маске с котиком. Поэтому спортсмен каждый раз меняет обычную маску на любимую после награждения

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Утро седьмого дня Олимпиады в Токио началось с водных процедур, сразу несколько наших спортсменов принесли медали. Анна Пракатень стала второй в академической гребле, обогнать ее удалось только новозеландке Эмме Туигг (7 минут 13,97 секунды). Пракатень отстала от нее на 3,42 секунды, третьей стала австрийка Магдалена Лобниг (+5,75).

Пракатень на финише. Медалей в одиночной гребле среди женщин у наших олимпийцев не было с 1980 года

Пракатень на финише. Медалей в одиночной гребле среди женщин у наших олимпийцев не было с 1980 года

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В плавании 200 метров на спине золото взял Евгений Рылов — тот самый спортсмен, которому из-за правил МОК нельзя стоять на пьедестале в любимой маске с котиком. В этот раз Рылов не просто победил, но и установил олимпийский рекорд — 1:53:27. Но даже таким временем Рылов остался недоволен. Он признался, что на последних метрах дистанции у него свело ноги.

Второе золото для сборной завоевала Виталина Бацарашкина в стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров. В финале ее соперницей стала кореянка Ким Минджон, девушки шли на равных, но в решающей перестрелке у Ким дрогнула рука. Победа досталась россиянке.

Это второе золото Бацарашкиной в Токио. Также ранее в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебряную награду в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Лучница Елена Осипова завоевала в Токио серебро в личных соревнованиях. В поединке с Ан Сан из Южной Кореи у россиянки был шанс даже на золото, но в решающий момент сказался более высокий класс соперницы. До победы не хватило чуть-чуть!

«Ни дня без медали в дзюдо!» — примерно под таким лозунгом проводит время в Токио наша команда. Среди мужчин весом свыше 100 кг бронзу взял Тамерлан Башаев. В поединке за третье место он одолел представителя Украины Якова Хаммо.

Серебро принесла команда мужчин-шпажистов, которые в финале проиграли Японии. Россияне уступили японцам со счетом 36:45. Бронза из этого комплекта отправилась в Корею.

Поражение для шпажистов хоть и обидное, но медаль есть медаль, тем более если это первая олимпийская награда в карьере наших спортсменов — Сергея Биду, Никиты Глазкова, Павла Сухова и Сергея Ходоса.

СЮЖЕТ

Олимпиада в Токио

По итогам седьмого дня Олимпиады в копилке сборной России 34 медали: 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых. В командном зачете мы по-прежнему на четвертом месте, уступая Китаю (18 золотых), Японии (17 золотых) и США (14 золотых).

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ОлимпиадаОлимпийские игрыдзюдоплаваниесборная РоссиистрельбаОлимпиада в ТокиоЕвгений Рылов
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