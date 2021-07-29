У России снова золото на Олимпиаде. На этот раз — в фехтовании

Российские рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова завоевали золото в финале командного турнира на Олимпиаде. Их соперницами стали француженки, победа досталась со счетом 45:34.
Финальный, 45-й удар нанесла Инна Дериглазова. Вот как это было.
Но главной героиней этого турнира называют казанскую спортсменку Марту Мартьянову. В самом начале сражения девушка подвернула ногу, но всё равно сражалась до конца.
Бронзовые медали завоевали итальянские рапиристки, победившие в поединке за третье место сборную США (45:23).