У России снова золото на Олимпиаде. На этот раз — в фехтовании

Но главной героиней этого турнира называют казанскую спортсменку Марту Мартьянову. В самом начале сражения девушка подвернула ногу, но всё равно сражалась до конца.

Бронзовые медали завоевали итальянские рапиристки, победившие в поединке за третье место сборную США (45:23).