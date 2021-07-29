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У России снова золото на Олимпиаде. На этот раз — в фехтовании

В финале наши спортсменки сражались с француженками

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Рапиристки закончили сражение с француженками со счетом 45:34

Рапиристки закончили сражение с француженками со счетом 45:34

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Российские рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова завоевали золото в финале командного турнира на Олимпиаде. Их соперницами стали француженки, победа досталась со счетом 45:34.

Финальный, 45-й удар нанесла Инна Дериглазова. Вот как это было.

Но главной героиней этого турнира называют казанскую спортсменку Марту Мартьянову. В самом начале сражения девушка подвернула ногу, но всё равно сражалась до конца.

Бронзовые медали завоевали итальянские рапиристки, победившие в поединке за третье место сборную США (45:23).

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Олимпийские игрысборная РоссиифехтованиеОлимпиада в Токиорапира
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