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Краткое содержание шестого дня Олимпиады: сборная России собрала пять медалей

Мы снова золотые в фехтовании и снова бронзовые в дзюдо

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Дзюдоист Нияз Ильясов за пару бросков до олимпийской бронзы

Дзюдоист Нияз Ильясов за пару бросков до олимпийской бронзы

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Продолжаем следить за результатами российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Наши сегодня боролись за 13 комплектов медалей, выиграли пять. И среди них — одно золото.

С утра пораньше Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебряные медали в академической гребле. Для российской сборной на Олимпиадах эта медаль стала первой с 2004 года. Первыми финишировали девушки из Новой Зеландии, третьими стали канадки. Отставание от победителей у наших спортсменок всего 1,26 секунды.

Зато посмотрите, как они радуются серебру.

Пловец Климент Колесников завоевал бронзу на стометровке вольным стилем. Победителю Калебу Дресселу (США) Колесников проиграл 0,42 секунды. Серебро досталось Кайлу Чалмерсу из Австралии.

Это уже вторая медаль в Токио у Колесникова, два дня назад он взял серебро в стометровке на спине. А для отечественной олимпийской истории Климент Колесников — третий пловец с медалью в этой дисциплине. До него в 1972 году на Играх в Мюнхене бронзовую медаль завоевал Владимир Буре (не просто однофамилец, а отец известных хоккеистов). На Олимпиадах в 1992-м и 1996-м золото брал Александр Попов, ему же в 2000-м досталась бронза.

26-ю по счету медаль в копилку нашей сборной принес дзюдоист Нияз Ильясов. В весовой категории до 100 кг он одолел грузина Варлама Липартелиани и завоевал бронзу.

После победы Ильясов не смог сдержать эмоций.

— Тяжелый день, но всё удалось. Было настолько тяжело, чувствовал большую ответственность, поэтому не сдержал эмоций после схватки. Тем более что два месяца назад на чемпионате Европы проиграл именно Варламу Липартелиани, и схватка с ним была для меня достаточно принципиальной, — рассказал позже спортсмен.

Схватка с грузином была для Ильясова принципиальной — именно ему спортсмен проиграл на последнем чемпионате Европы

Схватка с грузином была для Ильясова принципиальной — именно ему спортсмен проиграл на последнем чемпионате Европы

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Долгожданное золото россияне завоевали в командном первенстве по фехтованию на рапире, победив команду из Франции со счетом 45:34. Финальный укол нанесла Инна Дериглазова, хотя настоящей героиней называют ее партнершу по команде — Марту Мартьянову. В начале поединка она подвернула ногу, но выстояла до конца.

Гимнастки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова выступали в индивидуальном многоборье и на протяжении всех соревнований менялись местами. После двух упражнений Мельникова была третьей, Уразова шла за ней, на брусьях расположение поменялось: Уразова вышла на второе место, Мельникова — на четвертое. Всё решили вольные, на них Ангелина Мельникова оказалась сильнее и попала в призы — ей досталась бронза женского многоборья. Уразова осталась четвертой. Золото в этом виде взяли США, серебро — Бразилия.

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СЮЖЕТ

Олимпиада в Токио

Кстати, два дня назад девушки принесли сборной одно золото в командном многоборье.

В командном зачете олимпийская сборная России по-прежнему занимает четвертое место, у нас восемь золотых медалей. Лидирует Япония с 15 наградами высшей пробы.

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