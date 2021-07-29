Краткое содержание шестого дня Олимпиады: сборная России собрала пять медалей

Продолжаем следить за результатами российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. Наши сегодня боролись за 13 комплектов медалей, выиграли пять. И среди них — одно золото.

С утра пораньше Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебряные медали в академической гребле. Для российской сборной на Олимпиадах эта медаль стала первой с 2004 года. Первыми финишировали девушки из Новой Зеландии, третьими стали канадки. Отставание от победителей у наших спортсменок всего 1,26 секунды.



Зато посмотрите, как они радуются серебру.