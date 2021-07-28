Пятый день Олимпиады в Токио принес россиянам еще пять медалей (рассказываем коротко о главном)

Тем не менее, за минуту до конца игрового времени сборная Латвии лидировала 19:18. Команды провели несколько нерезультативных атак, в одной из которых Кирилл Писклов допустил обидную потерю под кольцом, после чего Ласманис двухочковым попаданием принес победу сборной Латвии со счетом 21:18.