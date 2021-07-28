Пятый день Олимпиады в Токио принес россиянам еще пять медалей (рассказываем коротко о главном)

Пятый день Олимпиады принес в копилку российской сборной еще пять медалей. В начале дня российские пловцы заняли второе место в эстафете на 200 метров вольным стилем. В команде выступили Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. От золотых призеров — британцев — наши пловцы отстали на 3,23 секунды.
Кардинально не повезло Евгению Кузнецову и Никите Шлейхеру — они заняли последнее, восьмое место в синхронных прыжках в воду с трамплина. Спортсмены до последней попытки претендовали на бронзу, но подвел наскок Шлейхера, за него пара получила ноль баллов. Золото здесь досталось китайцам, серебро — американцам, третьими стали немцы.
Мадина Таймазова принесла команде первую медаль в дзюдо. В поединке за бронзу россиянка победила хорватку Барбару Матич. А всего за час до этого Таймазова провела полуфинальный поединок с японкой, который стал самым продолжительным на Олимпиаде в Токио —
Еще одну медаль сборной принес гимнаст Никита Нагорный. В личном многоборье он стал третьим. В сумме выступления на шести снарядах он набрал 88,031 балла. Золотую медаль завоевал японец Даики Хашимото (88,465), вторым стал китаец Сяо Жотэн (88,065). Россиянин Артур Далалоян занял шестое место (86,248).
В финал по баскетболу 3х3 вышли сразу мужская и женская сборные России. Женщинам предстояло сыграть последний матч с командой США. Американки выступают в женской баскетбольной ассоциации, где собраны лучшие игроки мира.
Сборная России смогла навязать борьбу соперницам. В начале американки выглядели значительно сильнее, но во второй половине игры наши девушки навязали им борьбу, но не смогли сократить отрыв и уступили 15:18.
Соперниками мужской сборной стала команда из Латвии.
По ходу встречи у российского игрока Ильи Карпенкова буквально развалился кроссовок и он продолжил играть без подошвы на одной ноге. Потери латышей были серьезнее, травму получил Эдгарс Круминьш. Он оставался в игре, пока при счете 17:16 в пользу России не усугубил повреждение.
СЮЖЕТ
Тем не менее, за минуту до конца игрового времени сборная Латвии лидировала 19:18. Команды провели несколько нерезультативных атак, в одной из которых Кирилл Писклов допустил обидную потерю под кольцом, после чего Ласманис двухочковым попаданием принес победу сборной Латвии со счетом 21:18.
По итогам дня у сборной России 23 медали, из них семь золотых. В неофициальном командном зачете Россия занимает 4 место. Лидирует сборная Японии с 7 золотыми наградами.