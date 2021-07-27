27 июля вторник
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 74.10
eur 87.32
Тема дняОсложнения после прививки от коронавируса

Все новости

Все новости

Российские спортсмены взяли еще три медали в четвертый день Олимпиады

На этот раз атлеты отличились в стрельбе и плавании

846
10Обсудить

Поделиться

Евгения Рылова Олимпийский комитет России уже называет отечественным Акваменом

Евгения Рылова Олимпийский комитет России уже называет отечественным Акваменом

Поделиться

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады в прямом эфире в этом году не так просто. Элементарно из-за того, что разница во времени между Токио и Москвой — шесть часов. То есть пока большинство из нас еще спит, спортсмены вовсю соревнуются.

Утро четвертого дня Олимпиады принесло нам золотые и серебряные медали и новые рекорды. Впервые за 25 лет Россия выиграла золото по плаванию на Олимпиаде. А принес ее Евгений Рылов, который победил на дистанции 100 метров на спине. Он проплыл дистанцию за 51,98 секунды, установив таким образом рекорд Европы.

Другой российский атлет Климент Колесников с результатом в 52 секунды занял второе место.

— Проплыл на предельных для себя скоростях, — делится впечатлениями Евгений Рылов. — Последние метры дались тяжело, сводило мышцы. Клим догонял. Но я решил со старта включиться на максимум. Пошел ва-банк — и не прогадал! Очень круто, что у нас золото и серебро. Американцы никогда не проигрывали спину, а тут мы забираем у них два первых места. Следующая задача — побить рекорд мира.

СЮЖЕТ

Олимпиада в Токио

Кроме пловцов, медали в копилку сборной принесли стрелки — Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров (микст).

Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов с серебряными медалями Олимпиады

Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов с серебряными медалями Олимпиады

Поделиться

Теперь в активе российской сборной на Олимпиаде в Токио — пять золотых, семь серебряных и три бронзовые награды. Россия занимает четвертое место в медальном зачете Игр.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Виталина БацарашкинаОлимпиадаОлимпийский призерТокиозолотозолотые медалимедалинаградыпервое местоплаваниепобедапризер ОлимпиадыпризерысеребросоревнованиястрельбаОлимпиада в Токиоспортсеребряная медальзолото ОИвторое местоолимпийские призеры
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...