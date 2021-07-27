Российские спортсмены взяли еще три медали в четвертый день Олимпиады

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады в прямом эфире в этом году не так просто. Элементарно из-за того, что разница во времени между Токио и Москвой — шесть часов. То есть пока большинство из нас еще спит, спортсмены вовсю соревнуются.

Утро четвертого дня Олимпиады принесло нам золотые и серебряные медали и новые рекорды. Впервые за 25 лет Россия выиграла золото по плаванию на Олимпиаде. А принес ее Евгений Рылов, который победил на дистанции 100 метров на спине. Он проплыл дистанцию за 51,98 секунды, установив таким образом рекорд Европы.