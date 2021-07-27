Российские спортсмены взяли еще три медали в четвертый день Олимпиады

Следить за всеми соревнованиями Олимпиады в прямом эфире в этом году не так просто. Элементарно из-за того, что разница во времени между Токио и Москвой — шесть часов. То есть пока большинство из нас еще спит, спортсмены вовсю соревнуются.
Утро четвертого дня Олимпиады принесло нам золотые и серебряные медали и новые рекорды. Впервые за 25 лет Россия выиграла золото по плаванию на Олимпиаде. А принес ее Евгений Рылов, который победил на дистанции 100 метров на спине. Он проплыл дистанцию за 51,98 секунды, установив таким образом рекорд Европы.
Другой российский атлет Климент Колесников с результатом в 52 секунды занял второе место.
— Проплыл на предельных для себя скоростях, — делится впечатлениями Евгений Рылов. — Последние метры дались тяжело, сводило мышцы. Клим догонял. Но я решил со старта включиться на максимум. Пошел ва-банк — и не прогадал! Очень круто, что у нас золото и серебро. Американцы никогда не проигрывали спину, а тут мы забираем у них два первых места. Следующая задача — побить рекорд мира.
СЮЖЕТ
Кроме пловцов, медали в копилку сборной принесли стрелки — Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров (микст).
Теперь в активе российской сборной на Олимпиаде в Токио — пять золотых, семь серебряных и три бронзовые награды. Россия занимает четвертое место в медальном зачете Игр.