Поехала в Токио за золотом: близкие — об олимпийской чемпионке Бацарашкиной, ее победе и скорой свадьбе

— Еще посмотрим, что получится. Расслабляться рано. Мы еще ждем медаль. Это ей по силам точно. Она будет выступать с Черноусовым Артёмом (с ним же она завоевала золотую медаль на кубке Европы. — Прим. ред.). Ну а дальше… Тоже хочется, но прогнозировать тяжело. Она на многое способна, но надо понимать — моральная усталость на многом сказывается. Она больше сказывается, чем физическая. Вторую можно выдержать, а вот справиться с эмоциями… Это очень важно. Если другой спортсмен может себе позволить выплеснуть адреналин, то здесь так не получится. Нужно держать себя в руках.



— А после Олимпиады какие планы?



— А дальше порадуемся, поживем, какие-то личные планы там у нее…



— Уже догадались, о чём вы. У Виталины вроде свадьба планируется?



— Да-да-да… Ну а когда Олимпиада станет историей, мы будем стремиться к следующей.



Так получилось, что о победе Виталины мама спортсменки узнала также от тренера. По непонятным причинам ТВ-версия трансляции состоялась только на кабельном TV, она быстро не смогла найти нужную кнопку.



— Я, можно сказать, ей первая сообщила, — сказала тренер. — Звонит, спрашивает: «Ну что там?», а я говорю: «Ну что? Золотые!». А дальше была общая истерика по телефону. Мама очень пристально следит за успехами дочери. Она знает всех ее соперников поименно: кто, как и что может.



Виталина — единственный ребенок в семье, однако у нее есть очень много двоюродных сестер, братьев, а также дяди и тети, которые также следили за ее выступлением.

