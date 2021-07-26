Поехала в Токио за золотом: близкие — об олимпийской чемпионке Бацарашкиной, ее победе и скорой свадьбе

25 июля омичка Виталина Бацарашкина взяла золото на Олимпиаде в Токио — в дисциплине «Стрельба из пистолета. 10 метров». Эта награда стала первой золотой медалью для сборной России. Журналисты NGS55.RU пообщались с родными и близкими чемпионки.
«Хулиганистый ребенок»
Имя Виталина для девочки выбирали долго.
— Мне хотелось оригинальное, но не сильно вычурное имя. У меня был словарь имен РСФСР еще в те времена. Вот я долго-долго искала, всякие были варианты. Решила, что нужно не сильно выпендрежное и в то же время что-то необычное. «Вита» с латыни означает жизнь, подумала, что это будет символично, — рассказывает мама Ирина Бацарашкина.
Виталина росла очень активным ребенком. Она не любила платья, разрисовывала обои, дружила с мальчиками и очень любила ходить на охоту с дедушками. «Надо было мальчишкой рождаться», — пошутила тренер Наталья Кудрина. Мечты девушки тоже трудно было назвать девчачьими — она хотела, когда вырастет, стать спасателем и работать в МЧС.
— Я с ними не ездила на охоту. Знаю только, что в 12 лет она по количеству уток обстреляла деда. Он этим сильно гордился. Ей он даже был готов уступить первенство, — смеется мама.
Наталья и Валентин Кудрины — вторые родители Виталины. С тех пор, как она пришла к ним в тир, они смогли настолько сродниться, что даже праздники отмечают вместе. Про первую встречу Наталья слышит вопрос не впервые, но каждый раз очень тепло о ней вспоминает. Девочку-подростка лет двенадцати в тир к ее мужу Валентину, тоже тренеру по стрельбе, привел как раз дедушка. Охотник попросил с ней позаниматься, поскольку ребенок явно испытывал необычный интерес к стрельбе.
— Поначалу Виталина была очень резвой и даже хулиганистой. Ей просто очень нравилось стрелять, а потом разрисовывать получившиеся дырки от пуль. Постепенно ребенок подрос, — рассмеялась Кудрина.
В том же году на 8 Марта ей дарят первую пневматическую винтовку. А что касается рисования, то это тоже превратилось в хобби. В инстаграме девушки то и дело появляются карандашные рисунки героев из ее любимой видеоигры «Ведьмак-3».
Первых успехов она начала добиваться, даже не достигнув совершеннолетия.
— Когда она съездила на первые соревнования, ее «закусило». У нее проснулся спортивный азарт, — говорит Наталья Кудрина.
Вернулась она с состязаний другим человеком. С этих пор стрельба превратилась из увлечения в профессиональный спорт, и с каждым годом ставки росли. В 2014 году (ей было 18 лет) она получает бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров. Кстати, в той же дисциплине, в которой получила вчера первое золото Олимпиады в Токио.
Первая и единственная любовь
В 2014 году, на чемпионате России, она познакомилась со спортсменом-юниором из Оренбурга Иваном Ильиных. Сам молодой человек об этом вспоминает скромно.
— Мы познакомились на чемпионате России, я выступал за команду Оренбургской области, тогда были еще в званиях мастеров спорта, потом уже и до мастеров международного класса дошли, но она меня обогнала, — говорит Иван, заметив, что с тех пор, включая ее выступление в Токио, он всеми силами старался ее поддерживать, хоть и не смог с ней поехать.
В 2015 году Иван завершает спортивную карьеру, а чуть позже решает переехать в Омск. Переезд дался ему как-то легко: семья очень тепло приняла, а сам регион очень полюбился красивой природой. Вместе с Виталиной они уже семь лет, и только недавно стало известно, что они планируют пожениться. Об этом Виталина вскользь упомянула во время интервью одному из федеральных каналов.
— Это, наверное, тайна пока что. Но как только, то узнают все, — говорит Иван.
Интересно, что вчера о свадьбе впервые узнала и мама Ирина, хотя точно помнила о том, что Иван уже делал предложение.
— Это было пару лет назад, в Москве. Он сначала дурака валял — сушки какие-то дарил, что-то у них там смешное было. Пытались заявление в ЗАГС подать, но не выбрали день, потому что ее всё время дома не было. Поговорили, поговорили, закрыли ноутбук и сказали: в другой раз, значит. Им и так хорошо. В нашей семье он мне практически как сын. Последние годы жил в Москве. Все смеются сейчас, говорят, что из Москвы приехать в Омск — это точно любовь, конечно. Пару лет уже в Омске живет. Спортом не занимается, ездит только на охоту с дедушкой. Вообще он мастер спорта международного класса, только другой вид оружия, они друг друга троллят по этому поводу. Она смеется, что он «винтовочник», а он, что она — «пистолетчик». У них там шутки свои какие-то профессиональные, — рассказывает мать Виталины.
Олимпиада в Рио
Фамилия Бацарашкиной впервые прозвучала в контексте Олимпиады в 2016 году. То, что она попала в списки сборной, стало даже неожиданностью. Спортивные аналитики на тот момент про нее абсолютно ничего не знали и, как говорит мама, называли ее «темной лошадкой», что ее жутко оскорбляло — родные в ней нисколько не сомневались.
Тут же появляется ее фирменная фишка и талисман — на ее очках была наклейка с символом «ведьмачьей школы волка» из той же игры «Ведьмак». Позже Виталина брала его почти на все соревнования.
В своей любимой дисциплине «Стрельба из пистолета. 10 метров» она внезапно приносит нашей сборной серебряную медаль. Но вот дальше пробиться уже не получилось. Как призналась позже сама Виталина, на квалификационных состязаниях подкачали эмоции.
«У меня больше всех центральных десяток. Были и косяки, семерки, восьмерки, но что поделать. Потом с тренером подумаем, как так получилось, наверное, просто разволновалась», — говорила она.
Несмотря на это, она получила не только медаль от президента РФ Владимира Путина, но и четыре миллиона рублей, а также внедорожник BMW. Вот только проблема, что прав у Виталины не было (да и не планирует она их пока получать), поэтому «президентский» автомобиль достался маме.
И все в семье довольны, только дедушка жалеет, что после серьезных спортивных успехов времени на охоту у внучки почти не осталось.
— Но сейчас у нее нет возможности. Сильно зовет ее мой папа, ее дедушка. Но никак заманить не может, потому что она приезжает буквально на несколько дней и говорит, что я не могу поехать на охоту на 2–3 дня, потому что я всего лишь на 7 дней домой приехала, — признаётся мама.
Олимпиада в Токио
Наталья Кудрина, тренер Виталины, о победе узнала первой в Омске. Она встала 25 июля с первыми лучами солнца, чтобы посмотреть выступление ученицы. В шесть утра по интернету включила трансляцию Олимпийских игр.
— Последний раз мы виделись на «Европе» (имеется в виду чемпионат Европы по пулевой стрельбе в мае. Там она также взяла золото. — Прим. ред.), а потом получилось так, что кубок России, мира, сборы… С тех пор домой она не приезжала еще. Вот с шести утра, как только начала стрелять, по компьютеру смотрели, можно сказать, вживую. Мы были безумно счастливы… У нас была, можно сказать, истерика: мы и плакали, и смеялись. Столько шли к этому, и вот наконец свершилось, — поделилась эмоциями Наталья Кудрина.
Несмотря на то что олимпийская золотая медаль — это высшая награда, которую может получить спортсмен, тренер призналась, что впереди еще много планов. Как минимум необходимо завершить оставшиеся дисциплины на Играх в Токио. Тренер успела созвониться с Виталиной и дала первые рекомендации: быть собой и беречь моральные силы, поскольку физические восполнить легче.
— Еще посмотрим, что получится. Расслабляться рано. Мы еще ждем медаль. Это ей по силам точно. Она будет выступать с Черноусовым Артёмом (с ним же она завоевала золотую медаль на кубке Европы. — Прим. ред.). Ну а дальше… Тоже хочется, но прогнозировать тяжело. Она на многое способна, но надо понимать — моральная усталость на многом сказывается. Она больше сказывается, чем физическая. Вторую можно выдержать, а вот справиться с эмоциями… Это очень важно. Если другой спортсмен может себе позволить выплеснуть адреналин, то здесь так не получится. Нужно держать себя в руках.
— А после Олимпиады какие планы?
— А дальше порадуемся, поживем, какие-то личные планы там у нее…
— Уже догадались, о чём вы. У Виталины вроде свадьба планируется?
— Да-да-да… Ну а когда Олимпиада станет историей, мы будем стремиться к следующей.
Так получилось, что о победе Виталины мама спортсменки узнала также от тренера. По непонятным причинам ТВ-версия трансляции состоялась только на кабельном TV, она быстро не смогла найти нужную кнопку.
— Я, можно сказать, ей первая сообщила, — сказала тренер. — Звонит, спрашивает: «Ну что там?», а я говорю: «Ну что? Золотые!». А дальше была общая истерика по телефону. Мама очень пристально следит за успехами дочери. Она знает всех ее соперников поименно: кто, как и что может.
Виталина — единственный ребенок в семье, однако у нее есть очень много двоюродных сестер, братьев, а также дяди и тети, которые также следили за ее выступлением.
СЮЖЕТ
Но Олимпиада, как выражается Наталья Кудрина, это «совсем другие соревнования». Еще до того как Виталина поехала на Игры, она уже точно знала, что от нее ждут. Как выразилась тренер: «Она ехала за медалью».