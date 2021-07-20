Что известно о ценовой политике на билеты МЧМ-2023 в Новосибирске — отвечает министр спорта

Цены на МЧМ-2023 в Новосибирске сделают доступными для горожан
В Омске стоимость билетов на молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году может начинаться от 350 рублей. Какими будут цены в Новосибирске, пока неизвестно, однако власти планируют сделать их доступными для жителей города.
— Хочу сказать, что ценовая политика для любителей хоккея, для фанатов сборной России и не только будет доступной, это точно. По цифрам сегодня мы ждем согласование с Федерацией хоккея России. То, что это будет доступно для горожан, не обсуждается, — добавил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
Сейчас в регионе разрабатывают разные билетные программы. Цены на билеты в Новосибирске станут известны до конца этого года. Зато уже известен порядок цен на билеты в Омске.
— Мы провели аналитическую работу относительно стоимости таких мероприятий на турнирах подобного уровня. В пересчете получилось, что минимальная стоимость билета может составлять от 350 рублей. Окончательная версия, и какая будет ценовая политика, будет определена позже, думаю, где-то за год, — рассказал сегодня, 20 июля, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц во время пресс-конференции в информагентстве ТАСС.
Он отметил, что окончательную стоимость билетов определят примерно за год до начала соревнований. МЧМ пройдет с 25 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.
Ранее в Новосибирске начали благоустройство парка рядом с будущей ледовой ареной, на которой пройдет чемпионат. Корреспонденты НГС побывали на месте и выяснили, как изменятся эти 15 га.