Что известно о ценовой политике на билеты МЧМ-2023 в Новосибирске — отвечает министр спорта

В Омске стоимость билетов на молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году может начинаться от 350 рублей. Какими будут цены в Новосибирске, пока неизвестно, однако власти планируют сделать их доступными для жителей города.

— Хочу сказать, что ценовая политика для любителей хоккея, для фанатов сборной России и не только будет доступной, это точно. По цифрам сегодня мы ждем согласование с Федерацией хоккея России. То, что это будет доступно для горожан, не обсуждается, — добавил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

