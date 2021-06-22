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Пан или пропал: следим за важнейшим матчем сборных России и Дании

От результата поединка в Копенгагене зависит, выйдет ли наша команда в плей-офф

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Важнейший матч проводит сборная России — с датчанами. От результата этого поединка зависит, попадет наша команда в плей-офф или нет.

Следим за матчем в режиме онлайн. Подключайтесь и смотрите вместе с нами!

Сергей Панин

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Дивеева сбили в собственной штрафной — фол в атаке.

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Сергей Панин

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Вполне ожидаемо, что наша команда играет вторым номером. При этом темп довольно невысокий.

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Сергей Панин

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Первая атака датчан — Мехле навесил с левого фланга, но пока защита россиян надежна.

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Сергей Панин

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Сборная России с первых минут пытается прессинговать датчан на их половине поля. Чувствуется, что хозяева поля также волнуются.

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Сергей Панин

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Матч стартовал! Сейчас счет равный и шансы есть. Надо постараться!

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Сергей Панин

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Звучат гимны России и Дании. И мы слышим пение наших болельщиков. Парни, надо постараться. В вас никто не верит, но мы хотим чуда, хотим ошибаться в вас!

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Сергей Панин

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Команды готовятся к выходу на поле. Волнение!

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Сергей Панин

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Букмекеры не верят в сборную России — ставка на победу нашей команды составляет 4,7! На выигрыш Дании — 1,7. Ничью оценивают с коэффициентом 3,95.

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Сергей Панин

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И всё-таки российские болельщики сегодня на стадионе будут!

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Сергей Панин

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Сборная России уже на стадионе.

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Сергей Панин

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Сборная Украины проиграла австрийцам. Из-за этого она заняла лишь третье место. И у нее тоже три очка. При этом разница забитых и пропущенных мячей составляет 4–5. Таким образом, в рейтинге третьих мест Украина на данный момент четвертая после Швейцарии, Португалии и Финляндии, однако только группы A и C завершили групповой турнир.

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Сергей Панин

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— Математикой мы не занимаемся. Есть конкретный матч, который надо отыграть на максимуме, — сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, отвечая на вопрос о раскладах в группе B.

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Сергей Панин

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Отметим, что Дания отказалась пускать в страну российских болельщиков. Таково было решение правительства.

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Сергей Панин

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О турнирных раскладах

В последние дни все спортивные издания рассказывали о том, какой исход поединка с Данией позволит нашей команде выйти в плей-офф. Конечно же, это победа, но также и ничья.

С поражением же все сложно. Надо, чтобы сошлось сразу несколько обстоятельств. Но вероятность, что это случится, стремится к нулю.

Напомним, что в плей-офф выходят команды, занявшие первое и второе место. Плюс к тому — четыре из сборных, которые завоюют третьи места.

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Сергей Панин

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Составы команд

Впервые на этом Евро в составе сборной России выходит Кудряшов, который из-за травмы пропустил два матча. Радует, что от повреждения оправился Фернандес.

Россия: Сафонов, Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов, Кузяев, Оздоев, Зобнин, Миранчук, Головин, Дзюба.

Дания: Шмейхель, Кьер, Мехле, А. Кристенсен, Вестергор, Дилейни, Васс, Хёйбьерг, Поульсен, Брейтуэйт, Дамсгор.

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Сергей Панин

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Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор.

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Сергей Панин

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На матч сборная России выйдет в красной форме.

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Сергей Панин

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Сергей Панин

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Добрый вечер, дорогие друзья!

Сегодня наша сборная проводит последний матч на групповой стадии. Хочется верить, что случится чудо и мы увидим хотя бы еще один матч на стадии плей-офф.

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