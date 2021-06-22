Пан или пропал: следим за важнейшим матчем сборных России и Дании

В последние дни все спортивные издания рассказывали о том, какой исход поединка с Данией позволит нашей команде выйти в плей-офф. Конечно же, это победа, но также и ничья.

С поражением же все сложно. Надо, чтобы сошлось сразу несколько обстоятельств. Но вероятность, что это случится, стремится к нулю.

Напомним, что в плей-офф выходят команды, занявшие первое и второе место. Плюс к тому — четыре из сборных, которые завоюют третьи места.