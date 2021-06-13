В Новосибирске устроили экстремальную гонку — смотрим, как девушки в тельняшках бегут и лезут на стены

В Новосибирске прошли экстремальные гонки в жанре «Гонки героев» под названием «Сибирский предел». Это наша местная гонка, в ней поучаствовали
— Кроме рукоходов, разновысоких брусьев и ползания по заготовленному снегу нужно было справиться с водными преградами и одолеть крутые подъемы. Первыми на старт вышли мужчины, лидерство подтвердил Александр Курлыков, его итоговое время —
Затем на трассу вышли девушки, победителем стала Екатерина Матвеева с итоговым временем
В конце мая на Михайловской набережной прошел новосибирский этап «Гонки героев» (это федеральный проект, спортсменам предстояло преодолеть