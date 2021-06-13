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В Новосибирске устроили экстремальную гонку — смотрим, как девушки в тельняшках бегут и лезут на стены

«Сибирский предел» — местный вариант популярной «Гонки героев»

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Девушка лезет на стену

Девушка лезет на стену

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В Новосибирске прошли экстремальные гонки в жанре «Гонки героев» под названием «Сибирский предел». Это наша местная гонка, в ней поучаствовали 139 человек, которым нужно было пробежать 1800 метров и преодолеть 16 препятствий на стадионе «Красное знамя».

Бегут девушки в тельняшках

Бегут девушки в тельняшках

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— Кроме рукоходов, разновысоких брусьев и ползания по заготовленному снегу нужно было справиться с водными преградами и одолеть крутые подъемы. Первыми на старт вышли мужчины, лидерство подтвердил Александр Курлыков, его итоговое время — 7 минут 44 секунды, — сообщили в управлении физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.

Командные соревнования

Командные соревнования

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Затем на трассу вышли девушки, победителем стала Екатерина Матвеева с итоговым временем 10 минут 22 секунды. Также в соревнованиях приняли участие подростки в возрасте от 14 до 17 лет, лучшее время — 14 минут 27 секунд. Затем прошли и командные соревнования. Следующая гонка «Сибирский предел» пройдет в сентябре в парке «Бугринская роща».

Спортсмены несут колесо

Спортсмены несут колесо

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В конце мая на Михайловской набережной прошел новосибирский этап «Гонки героев» (это федеральный проект, спортсменам предстояло преодолеть 5 километров и множество препятствий.

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гонкигонки героев
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