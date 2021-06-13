В Новосибирске устроили экстремальную гонку — смотрим, как девушки в тельняшках бегут и лезут на стены

В Новосибирске прошли экстремальные гонки в жанре «Гонки героев» под названием «Сибирский предел». Это наша местная гонка, в ней поучаствовали 139 человек , которым нужно было пробежать 1800 метров и преодолеть 16 препятствий на стадионе «Красное знамя».