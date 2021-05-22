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Километры «Гонки героев» под дождем — 16 кадров, на которых участники сражаются с препятствиями и погодой

Рукоходы, пирамиды, гимнастические брусья и другие испытания в объективе нашего фотографа

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Сегодняшняя «Гонка героев» прошла в формате Urban — начинающие и опытные спортсмены покоряли городскую полосу препятствий

Сегодняшняя «Гонка героев» прошла в формате Urban — начинающие и опытные спортсмены покоряли городскую полосу препятствий

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Сегодня, 22 мая, смелые новосибирцы отправились на Михайловскую набережную, чтобы поучаствовать в «Гонке героев». Смелые — не только потому, что отважились на сложную 5-километровую трассу с препятствиями, но и потому, что рискнули покорить ее, несмотря на дождь и холод. Как это было — показывает наш фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

Местом проведения стала Михайловская набережная. Специально для атлетов подготовили 5 км трассы с 20 препятствиями

Местом проведения стала Михайловская набережная. Специально для атлетов подготовили 5 км трассы с 20 препятствиями

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Несмотря на прохладную погоду, некоторые участники выбирали довольно открытую форму одежды

Несмотря на прохладную погоду, некоторые участники выбирали довольно открытую форму одежды

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Вот, кстати, одно из таких препятствий — рукоход. Участникам активно помогали члены команды и дежурившие на трассе инструкторы

Вот, кстати, одно из таких препятствий — рукоход. Участникам активно помогали члены команды и дежурившие на трассе инструкторы

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На лицах спортсменов неподдельные эмоции

На лицах спортсменов неподдельные эмоции

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Покорять трассу можно было как индивидуально, так и в команде из пяти человек

Покорять трассу можно было как индивидуально, так и в команде из пяти человек

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Да, командный дух здесь очень важен

Да, командный дух здесь очень важен

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Также на трассе были упражнения с зашагиванием на кубы

Также на трассе были упражнения с зашагиванием на кубы

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На «Гонке» были команды-участники от различных организаций

На «Гонке» были команды-участники от различных организаций

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А теперь немного о нормативах: среднее время прохождения трассы для новичка — полтора часа, для <nobr class="_">профессионала —</nobr> 40 минут

А теперь немного о нормативах: среднее время прохождения трассы для новичка — полтора часа, для профессионала — 40 минут

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Если отвлечься от соревнований, то можно посмотреть и на благоустройство набережной

Если отвлечься от соревнований, то можно посмотреть и на благоустройство набережной

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И пусть погода не радовала спортсменов, зато многих порадовал свой результат

И пусть погода не радовала спортсменов, зато многих порадовал свой результат

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Красоту участниц было сложно не разглядеть

Красоту участниц было сложно не разглядеть

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Женщины тоже с радостью носили покрышки по набережной

Женщины тоже с радостью носили покрышки по набережной

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Судя по радости участников, где-то совсем рядом финиш

Судя по радости участников, где-то совсем рядом финиш

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Ну а там — поздравления, радость от покорения трассы, памятные призы и уважение в глазах членов команды

Ну а там — поздравления, радость от покорения трассы, памятные призы и уважение в глазах членов команды

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На этой неделе в Новосибирске прошел чемпионат мира по боксу. В главном бою вечера за титул версии WBC-Silver сразились новосибирский боксер Павел Силягин и Абдалла Шабани Паззи из Танзании. Как это было — смотрите в этом фоторепортаже.

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Гонка героевбегсоревнованияполоса препятствий
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