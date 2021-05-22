Километры «Гонки героев» под дождем — 16 кадров, на которых участники сражаются с препятствиями и погодой

Сегодня, 22 мая, смелые новосибирцы отправились на Михайловскую набережную, чтобы поучаствовать в «Гонке героев». Смелые — не только потому, что отважились на сложную 5-километровую трассу с препятствиями, но и потому, что рискнули покорить ее, несмотря на дождь и холод. Как это было — показывает наш фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.