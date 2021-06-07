Когда смотреть, за кого болеть: публикуем календарь Евро-2020

Первые дни футбольного чемпионата Европы в этом году совпадают с трехдневными выходными в России, так что на открытии уж точно можно поболеть за любимые команды как следует. Но кто разыграет первые матчи и как определил соперников жребий? Вот вам план на ближайший месяц.



Если бы не коронавирус, то Евро-2020, конечно, провели бы в прошлом году, но УЕФА все-таки решил не подвергать болельщиков и спортсменов опасности и перенес чемпионат на 2021 год . Фанатов и всех неравнодушных к спорту ждет жаркий месяц с 11 июня по 11 июля . Публикуем расписание матчей по московскому времени.