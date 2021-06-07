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Когда смотреть, за кого болеть: публикуем календарь Евро-2020

Да, он всё равно называется Евро-2020, хоть и пройдет в этом году — чемпионат не отменяли, а перенесли

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Сборная России во главе с капитаном Артёмом Дзюбой <nobr class="_">к Евро-2020</nobr> уже готова

Сборная России во главе с капитаном Артёмом Дзюбой к Евро-2020 уже готова

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Первые дни футбольного чемпионата Европы в этом году совпадают с трехдневными выходными в России, так что на открытии уж точно можно поболеть за любимые команды как следует. Но кто разыграет первые матчи и как определил соперников жребий? Вот вам план на ближайший месяц.

Если бы не коронавирус, то Евро-2020, конечно, провели бы в прошлом году, но УЕФА все-таки решил не подвергать болельщиков и спортсменов опасности и перенес чемпионат на 2021 год. Фанатов и всех неравнодушных к спорту ждет жаркий месяц с 11 июня по 11 июля. Публикуем расписание матчей по московскому времени.

Вот как распределились команды <nobr class="_">Евро-2020</nobr> по группам

Вот как распределились команды Евро-2020 по группам

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Откроет Евро-2020 матч Турции и Италии, которые сыграют в Риме 11 июня в 22:00 мск. 12 июня в 16:00 мы увидим противостояние Уэльса и Швейцарии, в 19:00 — Дании и Финляндии, а в 22:00 — Бельгии и России (наши, кстати, будут играть на домашнем стадионе).

13 июня играют Англия и Хорватия, Австрия и Северная Македония, а также Нидерланды и Украина. Начало матчей — в 16:00, 19:00 и 22:00 соответственно.

14 июня в 16:00 играют Шотландия и Чехия, в 19:00 — Польша и Словакия, а в 22:00 — Испания и Швеция.

15 июня на поле выйдут четыре команды группы F — Венгрия будет противостоять Португалии в 19:00, а Франция — Германии в 22:00.

16 июня в 16:00 Россия встретит Финляндию дома, в 19:00 Турция сыграет с Уэльсом, а в 22:00 — Италия со Швейцарией.

17 июня — игры Украины и Северной Македонии (в 16:00), Дании и Бельгии (в 19:00), Нидерландов и Австрии (22:00).

18 июня Швеция сыграет со Словакией, Хорватия — с Чехией, а Англия — с Шотландией. Начало матчей — в 16:00, 19:00 и 22:00 соответственно.

19 июня в 16:00 Венгрия будет играть с Францией, в 19:00 — Португалия с Германией, а в 22:00 — Испания с Польшей.

20 июня будет две игры, и обе — в 19:00: Италия — Уэльс и Швейцария — Турция.

21 июня также придется выбирать, за кого болеть. В 19:00 сыграют Северная Македония с Нидерландами и Украина с Австрией. В 22:00 — Россия с Данией и Финляндия с Бельгией.

22 июня на поле выйдут Чехия с Англией и Хорватия с Шотландией. Обе игры состоятся в 22:00.

23 июня — последний день перед плей-офф. В 19:00 можно будет увидеть игры Словакии с Испанией и Швеции с Польшей, а в 22:00 — Германии с Венгрией и Португалии с Францией.

С 26 по 29 июня пройдут игры 1/8 финала, 2 и 3 июля — четвертьфиналы, 6 и 7 июля состоятся полуфиналы, в которых мы узнаем имена тех, кто будет биться за кубок 11 июля в Лондоне. Расписание этих игр мы опубликуем здесь по мере появления информации о времени и командах.

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