Когда смотреть, за кого болеть: публикуем календарь Евро-2020

Первые дни футбольного чемпионата Европы в этом году совпадают с трехдневными выходными в России, так что на открытии уж точно можно поболеть за любимые команды как следует. Но кто разыграет первые матчи и как определил соперников жребий? Вот вам план на ближайший месяц.
Если бы не коронавирус, то Евро-2020, конечно, провели бы в прошлом году, но УЕФА все-таки решил не подвергать болельщиков и спортсменов опасности и перенес чемпионат
Откроет Евро-2020 матч Турции и Италии, которые сыграют в Риме
13 июня играют Англия и Хорватия, Австрия и Северная Македония, а также Нидерланды и Украина. Начало матчей — в 16:00, 19:00 и 22:00 соответственно.
14 июня в 16:00 играют Шотландия и Чехия, в 19:00 — Польша и Словакия, а в 22:00 — Испания и Швеция.
15 июня на поле выйдут четыре команды группы F — Венгрия будет противостоять Португалии в 19:00, а Франция — Германии в 22:00.
16 июня в 16:00 Россия встретит Финляндию дома, в 19:00 Турция сыграет с Уэльсом, а в 22:00 — Италия со Швейцарией.
17 июня — игры Украины и Северной Македонии (в 16:00), Дании и Бельгии (в 19:00), Нидерландов и Австрии (22:00).
18 июня Швеция сыграет со Словакией, Хорватия — с Чехией, а Англия — с Шотландией. Начало матчей — в 16:00, 19:00 и 22:00 соответственно.
19 июня в 16:00 Венгрия будет играть с Францией, в 19:00 — Португалия с Германией, а в 22:00 — Испания с Польшей.
20 июня будет две игры, и обе — в 19:00: Италия — Уэльс и Швейцария — Турция.
21 июня также придется выбирать, за кого болеть. В 19:00 сыграют Северная Македония с Нидерландами и Украина с Австрией. В 22:00 — Россия с Данией и Финляндия с Бельгией.
22 июня на поле выйдут Чехия с Англией и Хорватия с Шотландией. Обе игры состоятся в 22:00.
23 июня — последний день перед плей-офф. В 19:00 можно будет увидеть игры Словакии с Испанией и Швеции с Польшей, а в 22:00 — Германии с Венгрией и Португалии с Францией.
С 26 по 29 июня пройдут игры 1/8 финала,