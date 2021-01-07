Шесть шайб закинула хоккейная «Сибирь» в ворота пекинского «Куньлуня» в Подмосковье

Хоккейная «Сибирь» всухую разделала китайский «Куньлунь»
В четверг, 7 января, в Мытищах хоккеисты «Сибири» сыграли с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар». Игра закончилась со счетом 6:1 в пользу новосибирской команды.
Счет открыли сибиряки, а именно защитник Андрей Ермаков, еще в первом периоде матча. Ответную шайбу нападающий команды из Пекина Фу Спенсер забросил уже во втором периоде. Еще один, а потом и четыре гола сибиряки забили в ворота соперника во втором и третьем периодах соответственно.
Эта победа стала для сибиряков первой в новом 2021 году. До этого команда проиграла нижнекамскому «Нефтехимику» и ярославльскому «Локомотиву». Сейчас «Сибирь» находится на девятом месте восточной конференции континентальной хоккейной лиги.
Следующей для «Сибири» станет игра с Салаватом Юлаевым — это будет домашний матч, он пройдет 12 января.
Предыдущий матч с участием «Сибири» прошел в Ярославле — новосибирцы проиграли хозяевам, хоккейному клубу «Локомотив», со счетом 3:2.