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Шесть шайб закинула хоккейная «Сибирь» в ворота пекинского «Куньлуня» в Подмосковье

Это первая победа новосибирского клуба в 2021 году

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Сибиряки победили с существенным отрывом

Сибиряки победили с существенным отрывом

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Хоккейная «Сибирь» всухую разделала китайский «Куньлунь»

В четверг, 7 января, в Мытищах хоккеисты «Сибири» сыграли с пекинским клубом «Куньлунь Ред Стар». Игра закончилась со счетом 6:1 в пользу новосибирской команды.

Счет открыли сибиряки, а именно защитник Андрей Ермаков, еще в первом периоде матча. Ответную шайбу нападающий команды из Пекина Фу Спенсер забросил уже во втором периоде. Еще один, а потом и четыре гола сибиряки забили в ворота соперника во втором и третьем периодах соответственно.

Эта победа стала для сибиряков первой в новом 2021 году. До этого команда проиграла нижнекамскому «Нефтехимику» и ярославльскому «Локомотиву». Сейчас «Сибирь» находится на девятом месте восточной конференции континентальной хоккейной лиги.

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Следующей для «Сибири» станет игра с Салаватом Юлаевым — это будет домашний матч, он пройдет 12 января.

Предыдущий матч с участием «Сибири» прошел в Ярославле — новосибирцы проиграли хозяевам, хоккейному клубу «Локомотив», со счетом 3:2.

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