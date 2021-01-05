Снова поражение: ХК «Сибирь» проиграл ярославскому «Локомотиву»

ХК «Сибирь» проиграл вторую игру года
Во вторник, 5 января, в Ярославле хоккеисты «Сибири» сыграли с хоккейным клубом «Локомотив». Игра завершилась со сетом 3:2 в пользу хозяев.
Счет уже на 4-й минуте матча открыл нападающий «Локомотива» Павел Красовсткий. А спустя три минуты соперники забили еще одну шайбу в ворота сибиряков.
В начале второго периода нападающий «Сибири» Алексей Яковлев смог забить первую шайбу в ворота «Локомотива». Однако хозяева поспешили ответить. И несмотря на то что на 30-й минуте «Сибирь» все-таки забили вторую шайбу ярославцам, вырваться вперед они не смогли.
Первую игру года против «Нефтехимика» команда из Новосибирска проиграла всухую. Игра закончилась со счетом 3:0.