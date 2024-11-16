Уран в оппозиции — что это за явление и увидят ли его новосибирцы?

В этом году Уран перешел в созвездие Тельца Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В ночь с 16 на 17 ноября в небе над Новосибирском можно будет увидеть пик Урана в оппозиции.

Как рассказал НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин, в это время сложатся наилучшие условия для наблюдения за планетой. Специалист пояснил, что в этом году Уран перешел в созвездие Тельца, в пошлом же году он находился в созвездии Овна.

— Между Землей и Ураном окажется минимальное расстояние в году, составив 2 миллиарда 778 миллионов километров. При этом в телескоп Уран будет выглядеть крупней и ярче.

Как отметил Кашин, без телескопа разглядеть планету не получится. В телескоп вы можете увидеть «шарик» бирюзового цвета. Наблюдать за Ураном можно несколько недель, так как отдаление от Земли будет происходить медленно.