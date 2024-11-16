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Наука Уран в оппозиции — что это за явление и увидят ли его новосибирцы?

Уран в оппозиции — что это за явление и увидят ли его новосибирцы?

По словам специалиста, сейчас наступает лучшее время для астрофотографий

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12 комментариев

В этом году Уран перешел в созвездие Тельца

В ночь с 16 на 17 ноября в небе над Новосибирском можно будет увидеть пик Урана в оппозиции.

Как рассказал НГС сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин, в это время сложатся наилучшие условия для наблюдения за планетой. Специалист пояснил, что в этом году Уран перешел в созвездие Тельца, в пошлом же году он находился в созвездии Овна.

— Между Землей и Ураном окажется минимальное расстояние в году, составив 2 миллиарда 778 миллионов километров. При этом в телескоп Уран будет выглядеть крупней и ярче.

Как отметил Кашин, без телескопа разглядеть планету не получится. В телескоп вы можете увидеть «шарик» бирюзового цвета. Наблюдать за Ураном можно несколько недель, так как отдаление от Земли будет происходить медленно.

Отметим, что сегодня в небе над Новосибирском пронесется метеорный поток Леониды.

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Комментарии
12
Почётный гражданин Левосибирска
1 час
Уран в оппозиции. Его теперь объявят иноагентом и будут преследовать? У наших функционеров ума на это хватит.
Гость
25 минут
Оппозицию травят радиактивным ураном?
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