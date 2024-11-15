К Новосибирску приближается пик метеорного потока Леониды — удастся ли его рассмотреть

Поток будет активен до 30 ноября Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В небе над Новосибирском пронесется метеорный поток Леониды. Он начнется 6 ноября, а его пик произойдет в ночь на 17 ноября. В планетарии рассказали, смогут ли его увидеть новосибирцы.

— Разглядеть долгожданные «падающие звезды» и в этом году может не позволить почти полная Луна. Увы, с ее яркостью Леониды тягаться не смогут. Даже в дни максимума потока увидеть метеоры смогут только самые счастливые и удачливые, — объяснил сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Тем не менее если вы решите испытать судьбу, то для наблюдения за метеорами лучше уехать из города, подальше от искусственного освещения.