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Наука К Новосибирску приближается пик метеорного потока Леониды — удастся ли его рассмотреть

К Новосибирску приближается пик метеорного потока Леониды — удастся ли его рассмотреть

Его максимум выпадет на 17 ноября

237
6 комментариев

Поток будет активен до 30 ноября

В небе над Новосибирском пронесется метеорный поток Леониды. Он начнется 6 ноября, а его пик произойдет в ночь на 17 ноября. В планетарии рассказали, смогут ли его увидеть новосибирцы.

— Разглядеть долгожданные «падающие звезды» и в этом году может не позволить почти полная Луна. Увы, с ее яркостью Леониды тягаться не смогут. Даже в дни максимума потока увидеть метеоры смогут только самые счастливые и удачливые, — объяснил сотрудник Большого новосибирского планетария Олег Кашин.

Тем не менее если вы решите испытать судьбу, то для наблюдения за метеорами лучше уехать из города, подальше от искусственного освещения.

В середине августа новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял яркое полярное сияние.

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Звездопад Метеорный поток Леониды Новосибирск
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Комментарии
6
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
21 минута
Я грю: может с января, поси нагурацыи Трампона, нам наши визливцы разблочат ютпачик? Как думаишь?😯
Barmaleя
10 минут
Очень актуально. Ну всем новосибирцы довольны, а вот метеорных потоков не хватает.
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