«Физика — защита от шарлатанов»: блогер Дмитрий Побединский — о плоской земле, нейросетях и ЕГЭ

На канал Дмитрия Побединского подписано больше полутора миллионов человек Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Кто из нас любил физику в школе? Уверены, что немногие. Но если бы на уроках показывали видео Дмитрия Побединского, вероятно, статистика была бы другой.

Автор канала «Физика с Побединским» делает научпоп-контент и простым языком объясняет сложные явления. На днях он приезжал в Екатеринбург на «Форум будущего» с открытой лекцией. Во время перерыва нашим коллегам из E1.RU удалось пообщаться с Дмитрием о его блоге, нейросетях и плоской земле. Он популярно объяснил, почему стоит дружить с наукой и зачем нам физика.

— Мой коллега сегодня сказал, что физика ни разу не пригодилась ему в жизни. Можете ответить всем гуманитариям и моему коллеге в частности, для чего всё-таки нужна эта наука?

— В первую очередь это защита от шарлатанов, которые могут продавать вам «заряженную воду», например. Если человек хотя бы просто дружит с физикой, у него иммунитет от магического типа мышления . Конечно, такое восприятие мира более красивое, сказочное. Но повышаются риски быть обманутым, совершить неправильный поступок в жизни, сломать какую-нибудь технику.

Успешный популяризатор физики объяснил, зачем она нужна простым людям Источник: Дмитрий Крисковец / Е1.RU

Соответственно, необязательно глубокое знание физики, достаточно просто дружбы с ней. Мне кажется, она улучшает качество жизни. Делает чуть-чуть поскучнее, но безопаснее и эффективнее. Я не верю, что перед экзаменом можно три раза плюнуть через плечо, посмотреть на черную ворону — и после сдать всё на пять. Я не буду тратить на это время. Вместо этого буду лучше учить билет.

— Расскажите три самых удивительных факта, которые вы узнали, когда стали заниматься наукой.

— Мне очень нравится факт, что мы ни к чему не можем прикоснуться по-настоящему . Когда я дотрагиваюсь, например, до коленки, электроны моей руки отталкиваются от электронов коленки и не соприкасаются с ними. И я на самом деле чувствую силу отталкивания. Получается, даже когда мы обнимаем кого-то, мы находимся с этим человеком на небольшом расстоянии .

Поражает тонкая настройка вселенной. У нас есть фиксированные параметры: скорость света, постоянная Планка, гравитационная постоянная, масса электрона и так далее. И, по некоторым расчетам, если бы эти показатели были иными, гравитация действовала бы по-другому. И вселенная могла бы быть настолько другой, что нас с вами бы просто не существовало.

Само наличие жизни — потрясающий факт . Тот факт, что она образовалась, — уже феномен.

— А как учить своего ребенка физике, чтобы он ее не возненавидел?

— Игровые механики, эксперименты. Меньше теории, больше практики. Банально звучит, но это работает на сто процентов. Можно позвать друзей, устроить соревнования, зарыть какой-нибудь клад. Это и на взрослых работает, что уж говорить о детях.

В Екатеринбурге Дмитрий Побединский выступил на «Форуме будущего» Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











— Заглядывали когда-нибудь в ЕГЭ по физике? Как вам?

— Я раньше готовил школьников к ЕГЭ по физике. Перестал году в 2014‒2015-м. Хорошо отношусь к такому формату. Плохо, что кто-то пытается натаскивать на ЕГЭ. И вопрос здесь не к экзамену, а к преподавателям. Надо знание давать, систему.

Это просто форма экзамена, не отменяющая нормального обучения. Там есть тесты с вариантами ответа. Есть часть с задачами, которые проверяет другой человек. Не понимаю, что там может вызывать вопросы.

— Осталось ли в физике еще что-то неизученное?

— Конечно. Темная энергия, темная материя, суперсимметрия. Есть еще что изучать в стандартной модели, в теории относительности в астрофизике… Много всего есть.

— А вот еще на тему магического мышления. Несколько лет назад мы брали у вас интервью и спрашивали, как доказать всем, кто верит в плоскую землю, что они неправы. Вы посоветовали полетать на воздушном шаре, говоря, что форму планеты видно уже на 15-м километре. Но что делать, если под рукой нет воздушного шара?

— А когда я такое рекомендовал? Дело в том, что воздушные шары не поднимаются на высоту 15 километров. Даже самолеты летают на высоте 10 тысяч метров. Соответственно, подняться не получится, но можно запустить какой-нибудь метеорологический зонд с прикрепленной видеокамерой.

Можно и без этого обойтись. Например, в нескольких местах на Земле есть длиннющие ЛЭП. И если фотографировать с определенной точки, то видно, как они уходят за горизонт . Хотя, если смотреть на них снизу вверх, кажется, что все опоры одинаковые.

Блогер-миллионник хорошо относится к ЕГЭ Источник: Дмитрий Крисковец / Е1.RU

— Расскажите в трех словах, за что дали Нобелевскую премию по физике в этом году. Так, чтобы я могла пересказать это своей маме и она поняла бы, почему это круто.

— В этом году премия действительно необычная, потому что ее присудили за открытие в области машинного обучения. В результате этого открытия получился прародитель нейросетей . Ориентация частиц в магнитных материалах — довольно сложная задача. И ученый разработал модель, по которой можно рассчитать эту ориентацию: в ней все элементы связаны друг с другом.

Также он обнаружил, что эта модель может обучаться, запоминать определенные состояния, ее можно тренировать. И открытие — именно в способе создания обучающейся системы. Так получилось, что это открытие вышло из решения физической задачи.

Это была первая работа. А вторая связана со статистической физикой. Ученый создал так называемую машину Больцмана, определенного вида нейросеть. Но ее особенность в том, что состояние ее частиц зависит от вероятности. Благодаря этому система может обучаться без учителя .

— К слову, про нейросети. Как думаете, сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь заменить ученых?

— Сложный вопрос. Думаю, когда-нибудь нейросетям можно будет делегировать определенные функции. Тогда у ученых будет мощный инструмент и помощник, а освободившееся время они будут использовать для других задач. Но я не верю, что искусственный интеллект сможет их полностью заменить.

— Напоследок задам немного личный вопрос. Вы получили степень магистра. Обычно люди науки после этого защищают кандидатскую, докторскую и работают в лабораториях. Почему вы решили сойти с этого пути и заняться популяризаторством?