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Наука Над Новосибирском взойдет огромная Луна — когда смотреть суперлуние

Над Новосибирском взойдет огромная Луна — когда смотреть суперлуние

Луна над Новосибирском станет больше на 8%

1 063
14 комментариев

Наиболее крупной Луна будет около горизонта

Вечером 17 октября жители Новосибирской области увидят суперлуние, сообщили специалисты Сибирского государственного университета геосистем и технологий.

Суперлуние — это уникальное явление, которое происходит при совпадении максимального сближения Луны и Земли с полнолунием. Благодаря этому диск Луны становится заметно больше.

Старший методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров в группе «AstroAlert. Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что видимый диаметр Луны станет больше примерно на 8%, а ее яркость возрастет на 13%. Он отметил, что наиболее крупной Луна будет казаться вечером около горизонта.

Суперлуние можно будет наблюдать 17 октября с 18:28.

Если вы увидите завтра огромную Луну, поделитесь с нами своими снимками!

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Ранее в небе над Новосибирском стала видна самая яркая комета века — C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS).

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Комментарии
14
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
50 минут
Чо толку, коль ты мине деняк нидаёшь.
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
36 минут
Если население слабоумное в чём смысл.
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