Над Новосибирском взойдет огромная Луна — когда смотреть суперлуние

Вечером 17 октября жители Новосибирской области увидят суперлуние, сообщили специалисты Сибирского государственного университета геосистем и технологий.
Суперлуние — это уникальное явление, которое происходит при совпадении максимального сближения Луны и Земли с полнолунием. Благодаря этому диск Луны становится заметно больше.
Старший методист Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров в группе «AstroAlert. Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что видимый диаметр Луны станет больше примерно на 8%, а ее яркость возрастет на 13%. Он отметил, что наиболее крупной Луна будет казаться вечером около горизонта.
Суперлуние можно будет наблюдать 17 октября с 18:28.
Ранее в небе над Новосибирском стала видна самая яркая комета века — C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS).