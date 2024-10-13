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Наука Самая яркая комета века приблизилась к земле — чарующие фото из Новосибирской области

Самая яркая комета века приблизилась к земле — чарующие фото из Новосибирской области

Комету можно увидеть невооруженным глазом

953
11 комментариев

Комету можно будет наблюдать по вечерам две-три недели

К земле максимально приблизилась комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Теперь жители Новосибирской области могут наблюдать ее невооруженным глазом.

Фотографу НГС Александру Ощепкову удалось поймать комету в деревне большой Оеш Колыванского района, примерно в 42 километрах от Новосибирска.

— Комета сначала выглядела как точка, потом у нее начал вырисовываться хвост. Чем темнее становилось, тем больше комету становилось видно. Сначала ее было видно только через экран фотоаппарата, а потом уже можно было даже невооруженным глазом разглядеть, — рассказал о своих наблюдениях Александр.

На небе комету можно будет наблюдать примерно после 18:30 вечера

Отметим, что для наблюдения кометы необходим открытый западный горизонт без строений и объектов рельефа. Небо при этом должно быть ясным и без дымки. Чтобы быстрее найти комету, специалисты Большого новосибирского планетария советуют использовать простой бинокль. Комету можно будет наблюдать с 18:30 вечера на протяжении двух-трех недель.

Наблюдению кометы могут помешать облака, дымка и обилие света

Впервые комету C/2023 A3 заметила китайская обсерватория Цзыцзиньшань 9 января 2023 года. По данным сервиса Starwalk.space, это самая яркая комета за последние 13 лет.

Ранее новосибирский астрофотограф Алексей Поляков заснял зелено-малиновое полярное сияние.

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Комментарии
11
Англия я
23 минуты
Мож Ояш? Вроде Оеш - нет такого.
267039456
21 минута
— "Комета сначала выглядела как точка, потом у неё начал вырисовываться хвост." Скоро копыта появятся.
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