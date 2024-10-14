«Первая и последняя встреча»: новосибирский астрофотограф снял редкую комету — красивые кадры

Комету удалось снять в районе Колывани Источник: Алексей Поляков / «ВКонтакте»











Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал таймлапс с полетом кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Ее называют самой яркой в этом столетии.

Астрофотограф опубликовал кадры на своей странице во «ВКонтакте».

— Снимал 13 октября в 70 километрах от города за Колыванью, — объяснил Алексей поляков в разговоре с НГС. — Изначально выбирал совсем другое направление (юг), но буквально за час до выезда, проанализировав метеокарты, приняли решение ехать в северном направлении и не прогадали, циклон прошёл мимо.

Как рассказал НГС сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин, комету открыли в 2023 году. Объект максимально сблизился с Землей и стал виден в небе с 12 октября.

Источник: Алексей Поляков / «ВКонтакте»

— Данные относительно орбиты этой кометы свидетельствуют о том, что она прибыла из самых удаленных и малоизученных областей Солнечной системы — из облака Оорта — огромной «оболочки» на краю Солнечной системы. Считается, что облако состоит примерно из 100 миллиардов кометоподобных объектов и начинается на расстоянии, более чем в 3000 раз превышающем расстояние между Землей и Солнцем. Комета, прибывшая из таких космических глубин, должна иметь период обращения в несколько миллионов лет, — объяснил Олег Кашин.

Согласно некоторым расчетам, комета не вернется в облако Оорта. Вместо этого ее выбросит за пределы Солнечной системы из-за трансформации орбиты.

— Но даже если ей суждено будет вернуться, все равно, для всех нас это будет первая и последняя встреча, — добавил Олег Кашин.