НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-4°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -7

1 м/c,

с-з.

 761мм 77%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11

Строители четвертого моста возьмутся за Бугринский

Аэропорты отдают в концессию
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Что с ценами на рыбу
Дефицит дальнобойщиков
Придумали беспохмельную водку
Байкал и Камчатка зимой
Новости в Telegram
Наука «Первая и последняя встреча»: новосибирский астрофотограф снял редкую комету — красивые кадры

«Первая и последняя встреча»: новосибирский астрофотограф снял редкую комету — красивые кадры

Показываем завораживающий таймлапс

797
7 комментариев

Комету удалось снять в районе Колывани

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сделал таймлапс с полетом кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS). Ее называют самой яркой в этом столетии.

Астрофотограф опубликовал кадры на своей странице во «ВКонтакте».

— Снимал 13 октября в 70 километрах от города за Колыванью, — объяснил Алексей поляков в разговоре с НГС. — Изначально выбирал совсем другое направление (юг), но буквально за час до выезда, проанализировав метеокарты, приняли решение ехать в северном направлении и не прогадали, циклон прошёл мимо.

Как рассказал НГС сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин, комету открыли в 2023 году. Объект максимально сблизился с Землей и стал виден в небе с 12 октября.

— Данные относительно орбиты этой кометы свидетельствуют о том, что она прибыла из самых удаленных и малоизученных областей Солнечной системы — из облака Оорта — огромной «оболочки» на краю Солнечной системы. Считается, что облако состоит примерно из 100 миллиардов кометоподобных объектов и начинается на расстоянии, более чем в 3000 раз превышающем расстояние между Землей и Солнцем. Комета, прибывшая из таких космических глубин, должна иметь период обращения в несколько миллионов лет, — объяснил Олег Кашин.

Согласно некоторым расчетам, комета не вернется в облако Оорта. Вместо этого ее выбросит за пределы Солнечной системы из-за трансформации орбиты.

— Но даже если ей суждено будет вернуться, все равно, для всех нас это будет первая и последняя встреча, — добавил Олег Кашин.

Ранее снимки кометы сделал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите на эти кадры, которые удалось сделать в 42 километрах от Новосибирска.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
30 минут
Вытащил телескоп
Гость
15 минут
Это знамение! Мы все умрём
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Артур,44

Артём,30

Лариса,56

DEVILFUCKER,42

Светлана,50

Maritime,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление