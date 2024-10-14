Беспохмельная водка и воздушный троллейбус: у новосибирских учёных масса необычных идей — изучаем самые интересные

Больше всего изобретений касается еды или напитков, но есть и попытки совершить революцию в общественном транспорте Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Новосибирские учёные не теряют времени зря: каждый год они придумывают необычные устройства или патентуют новые технологии. Некоторые из них могли бы облегчить жизнь людей, а смысл других с первого раза можно не понять. Но главной проблемой, признаются сами изобретатели, остаётся поиск инвестиций, чтобы претворить идеи в жизнь и внедрить в наш быт. Обзор пяти неожиданных разработок — в материале НГС.

Колбаса, которая спасёт мир

В Новосибирске разработали уникальный рецепт колбасы с лечебными свойствами. Учёные из Новосибирского государственного аграрного университета представили новый вид колбасы, которая может оказывать положительное влияние на здоровье. Исследовательская группа во главе с доцентом Олегом Сороколетовым планирует запатентовать продукт.

Основная особенность новинки — добавление в традиционный мясной состав вытяжек из белокочанной капусты и семян горчицы. В остальном рецепт включает стандартные ингредиенты: свинину, говядину и специи, но именно эти растительные компоненты придают колбасе её целебные свойства.

Изобретениями занимаются не только учёные, но и их студенты Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Как поясняют учёные, семена горчицы обладают способностью замедлять рост раковых клеток, что может помочь в лечении онкологических заболеваний. В свою очередь капуста способствует снижению симптомов аутизма и может улучшать когнитивные функции после травм головного мозга, уверены авторы рецепта.

Проектом руководит Олег Сороколетов, автор более 100 научных публикаций и 40 изобретений. В разговоре с корреспондентом НГС учёный отметил, что сочетание мяса с овощными экстрактами позволяет сохранить вкус продукта, одновременно нейтрализуя потенциально вредное воздействие мяса.

Правда, для выхода новинки на рынок потребуется поддержка инвесторов, подчеркнул Сороколетов. Когда инновационная колбаса появится на полках магазинов — неизвестно.

Воздушный троллейбус

В 2013 году новосибирский ученый Олег Зарбеев представил миру инновационный вид транспорта — прогулочный дирижабль, который можно назвать воздушным троллейбусом. По замыслу автора, изобретение должно было сочетать в себе лёгкость и экологичность передвижения.

Дирижабль Олега Зарбеева в проекте оснащен оболочкой, заполненной газом легче воздуха, и двигателем. Особенность конструкции в том, что он крепится к специальным тросам и направляющим, которые расположены вдоль его маршрута на земле. Эти направляющие помогают дирижаблю плавно перемещаться по заданной траектории.

Воздушный троллейбус мог бы избавить Новосибирск от пробок, но изобретение не прошло проверку Источник: Роспатент











Примечательно, что тросы могут изменять свою длину, а сами направляющие и каретка сделаны из токопроводящих материалов, что позволяет использовать электрический двигатель. Бензиновый двигатель тоже возможен — это зависит от комплектации. Кроме того, дирижабль может быть оборудован либо мягкой, либо твердой оболочкой, а также воздушными винтами для движения.

Для повышения экологичности на дирижабле установлены солнечные батареи, которые обеспечивают его дополнительной энергией. Высокие опоры, не менее 20 метров, поддерживают всю конструкцию и делают путешествие на этом дирижабле безопасным и комфортным.

К сожалению, изобретение Олега Зарбеева не удалось внедрить в систему общественного транспорта — как сказано на сайте Роспатента, воздушный троллейбус не прошёл экспертизу, поэтому заявку отозвали. Олег Зарбеев не ответил на вопросы корреспондента НГС.

Беспохмельная водка

В 2021 году группа учёных из Новосибирска занималась разработкой лекарства, которое могло бы помочь при лечении диабета второго типа. Над проектом работали гендиректор ООО «Доминанта» Оксана Афанасьева и руководитель ООО «Сана» Николай Баранов. В группу также входили научные сотрудники Северо-восточного федерального университета имени М. К. Аммосова Борис Кершенгольц и Алексей Шеин.

Объектом исследования стал ягель — лишайник, которым преимущественно питается северный олень. Учёные пришли к выводу, что у растения есть множество полезных свойств. Например, содержащиеся в ягеле вещества снижают воздействие токсинов на организм. Группа учёных предположила, что такой эффект будет полезен и в другой сфере — при производстве алкогольных напитков.

Нередко гениальные идеи посещают изобретателей в самые неожиданные моменты — например, при поиске спасения от диабета Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Исследователи занялись разработкой так называемой беспохмельной водки. Благодаря свойствам лишайника они добились снижения токсического воздействия крепкого алкогольного напитка на организм на 18–20%, а также выяснили, что ягель в составе водки на 33% снижает риск образования зависимости. При этом главный эффект водки, эйфорический, не терялся.

Преимуществом способа учёные считают небольшое количество ягеля, необходимого для «полезной» водки — экстракт добавляли в соотношении 1:150 или даже 1:200. Исследование они проводили на крысах и смогли доказать, что лишайниковый экстракт позволяет снизить как эффект зависимости, так и постинтоксикационный эффект, который называют похмельем.

Способ изготовления беспохмельной водки прошёл экспертизу, после чего учёные получили на него патент. Попала ли продукция на полки магазинов — не известно. Оксана Афанасьева и Николай Баранов не ответили на звонки и сообщения корреспондента НГС.

Особый кумыс

Ещё одно изобретение новосибирские учёные запатентовали совсем недавно. В сентябре исследователи из Новосибирского государственного аграрного университета представили инновационный метод изготовления кумыса из коровьего молока. Автором идеи вновь оказался Олег Сороколетов, в создании новой технологии также участвовали студенты университета. Разработка уже получила одобрение Роспатента.

По мнению учёных, запатентованная формула значительно снижает затраты на производство кумыса, который традиционно изготавливается из кобыльего молока. Сороколетов отметил, что его интерес к истории кумыса привел к изучению различных методов его производства, включая так называемое «чёрное молоко» — название, связанное с особенностями технологии.

— У меня был преподаватель, который в своё время разработал ГОСТ для кумыса. Почему «чёрное»? В научных кругах ходили слухи, что домашний кумыс вкуснее из-за несоблюдения санитарных норм. Оказалось, что в напиток попадали мёртвые мухи, — пояснил Сороколетов.

Учёный утверждает, что мухи, живущие в антисанитарных условиях, обладают защитным покрытием, действующим как природный антибиотик. В исследовании использовали пустые пупарии мух — останки личинок.

— Мы со студенткой начали исследование после того, как случайно обнаружили, что вода с пупариями не портилась полгода. Это привело нас к меланину, который стоит от 8 до 12 миллионов рублей за килограмм.

В итоге учёные выяснили, что меланин с антимикробными свойствами можно получать из чёрной львинки — небольшой двукрылой мухи. Их разводят в лабораторных условиях, что исключает загрязнение. В коровье молоко добавляют закваску для кумыса и отфильтрованный экстракт насекомых. Меланин обладает полезными свойствами для организма, что делает новый продукт не менее ценным, чем традиционный кумыс.

«Чёрным» же напиток называют потому, что его цвет отличается от белого — он ближе к светло-коричневому.

Для самых брезгливых

Не все авторы изобретений — учёные. Весной новосибирский предприниматель Илья Кашковский представил уникальное устройство, позволяющее закрывать стаканы с напитками без необходимости касаться их руками. Изобретение уже получило патент. Идея создания устройства зародилась во время пандемии коронавируса, когда вопросы гигиены стали особенно актуальными.

Илья Кашковский рассказал НГС, что процесс патентования оказался длительным и сложным, но теперь его устройство готово к применению. Принцип работы прост: бариста использует механизм для захвата крышки и её установки на стакан, избегая прямого контакта с руками. Это позволяет сохранить гигиену и избежать распространения микробов.

— Во время пандемии, когда все носили маски, я заметил, что закрытие крышек руками было столь же негигиеничным, как и чихание в общественных местах, — пояснил изобретатель.

Пример бесконтактного закрывания стаканчика с кофе Источник: Илья Кашковский

Несмотря на наличие аналогичной разработки в Канаде, Роспатент не обнаружил аналогов среди российских изобретений — зарубежное изобретение не прошло экспертизы. Устройство уже зарегистрировано в реестре Федерального института промышленной собственности. Однако сроки его появления в новосибирских заведениях пока остаются неопределёнными, так как предприниматель продолжает искать заинтересованных партнёров.

К чему стремятся учёные

Заведующая кафедрой технологии и товароведения пищевой продукции НГАУ, кандидат технических наук и доцент Светлана Гаптар — автор более 150 научных работ и методических рекомендаций. Кафедра, на которой также трудится автор более сотни изобретений Олег Сороколетов, занимается пищевой промышленностью. По словам Светланы Гаптар, смысл разработок в том, чтобы сделать еду полезнее.

— В первую очередь это командная работа, у нас на кафедре много интересного материала. Например, сейчас есть запрос на продукты быстрого приготовления. Ритм жизни бешеный, сами понимаете: люди утром уезжают, вечером приезжают, поэтому не до готовки. Поэтому пошёл спрос на готовые блюда, чтобы расширить ассортимент, — объясняет заведующая кафедрой. — Мы максимально стараемся исключить из рецептур химические элементы, заменяя всё на природные компоненты. Кафедра нацелена на здоровое питание, которое может помочь человеку снизить уровень холестерина в крови, набрать мышечную массу или нормализовать свой вес.

Собеседница НГС отметила, что студенты тоже проявляют интерес к науке. Например, пытаются найти способы обезопасить еду.

— Когда молодым людям рассказываешь какие-то детали, они загораются. Подходят некоторые ребята, предлагают стартапы, проявляют интерес, — говорит Светлана Гаптар.

При этом работа над новыми технологиями сталкивается с необходимостью совмещать исследовательскую деятельность с рутинными обязанностями в вузе.