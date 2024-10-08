«Все озарилось красным заревом»: новосибирский астрофотограф снял полярное сияние — любуемся снимками

Снимки завораживают Источник: Алексей Поляков / vk.com











Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков записал на видео и фото полярное сияние. Кадры космического явления он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Любуемся яркими и необычными снимками.

— Собрал на скорую руку таймлапс сегодняшнего полярного сияния. Невооруженным глазом было прекрасно видно! Я опять стоял посреди поля и аплодировал небесному шоу, все-таки астрономия — это самая прекрасная наука, — отметил астрофотограф на своей странице в соцсети.

По мнению Алексея, астрономия — самая прекрасная наука Источник: Алексей Поляков / vk.com

Поляков отметил, что съемку начал в 3:05, а уже в 3:50 произошел лавинообразный скачек активности.

— Все вокруг озарилось красным заревом и «столбы» поднимались довольно высоко, до 65-75 градусов. В 4:30 налетела плотная облачность и несмотря на то, что сияние пробивалось через облака, дальнейших перспектив съемки я не увидел. Приятного просмотра, — пожелал всем Алексей Поляков.

Поляков отметил, что съемку начал в 3:05, а уже в 3:50 произошел лавинообразный скачек активности Источник: Алексей Поляков / vk.com











На фотографиях видны яркие красные и фиолетовые отблески. Фото и видеосъемка завораживает. Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на своем сайте прогнозировали сильные магнитные бури на Земле 4 и 5 октября, что всегда сопровождается северным синянием.