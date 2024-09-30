В октябре новосибирцы смогут увидеть полет кометы — разглядеть ее можно невооруженным взглядом

Кометы открыли в 2023 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска в начале октября смогут увидеть полет кометы C/2023 A3 (Цучиньшань-ATLAS). Ее можно будет разглядеть невооруженным взглядом.

Как сообщает портал starwalk.space, 12 октября комета достигнет максимального сближения с Землей. Сообщается, что комета достигнет своего пика яркости, когда она пройдет перигелий — ближайшую к Солнцу точку на своей орбите. В этот период жители Северного полушария смогут увидеть ее на востоке примерно за полчаса до восхода солнца.

Несмотря на то что комету можно увидеть невооруженным глазом, астрономы рекомендуют использовать бинокли или телескопы, чтобы получить более четкое изображение.