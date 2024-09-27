Земля захватит еще одну «Луну» — получится ли увидеть новый спутник в новосибирском небе

Увидеть мини-астероид в небе над Новосибирском не получится Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В конце сентября к Земле приблизится небольшой астероид. На два месяца он станет спутником планеты.

Подробнее об этом рассказал Олег Кашин, сотрудник Большого новосибирского планетария и член совета Новосибирского Астрономического общества.

— Небольшое космическое каменное тело, размером около 10 метров будет почти на два месяца захвачено полем притяжения наше планеты. На это время космический гость, которому дали название 2024 РТ5 превратится в естественный спутник Земли и на полном основании может называться луной! Из-за маленьких размеров и большого расстояния объект невозможно будет разглядеть даже в большинство любительских телескопов, — объяснил сотрудник планетария.

Олег Кашин отметил, что название астероид — немного солидное для такого объекта. Это связано с тем, что так, согласно некоторым классификациям, называют небесные тела с диаметром больше 100 метров.

— А вот звание луны вполне оправдано. Дело в том, что лунами принято называть все естественные спутники планет нашей Солнечной системы, их известно уже 285. При этом наша Луна входит в пятерку самых крупных. Таким образом, пусть ненадолго, в нашем небе появятся две луны! — добавил Олег Кашин.

В конце ноября сила притяжения отпустит РТ5. После этого объект отправится в Главный пояс астероидов.