Кем на самом деле были драконы и существовали ли единороги? Отвечает палеонтолог

Между прочим, в Средневековье активно продавали рога единорогов. Правда, ненастоящие Источник: Владислав Лоншаков, Филипп Сапегин / E1.RU











Верите ли вы в существование единорогов? А драконов? Палеонтолог Ярослав Попов, автор серии детских книг про динозавров, выпускник МГУ им. М. В. Ломоносова и популяризатор науки рассказал нашим коллегам из E1.RU, откуда взялись легенды о мифических существах и как этому способствовали находки останков древних животных.

14 сентября Ярослав Попов выступил с лекцией на фестивале «Контура» и УрФУ «Пикник IT» в Екатеринбурге.

Драконы — это те же динозавры?

— Раньше у самых разных народов были самые разные мифы и легенды, мир казался сказкой, магия наполняла мир. И было множество явлений, которые надо было объяснить, — говорит Ярослав Попов.

Солнце всходит — чудо, что-то в кустах зашуршало — ужас и страх. Наш мозг способен интерпретировать самые разные явления и строить причинно-следственные связи, это наш способ выжить. Ярослав Попов палеонтолог, популяризатор науки

И иногда, чего-то не понимая, он, мозг, может додумывать, фантазия работает сильно.

Каждый пример нужно рассматривать отдельно. Начнем с драконов. Мы знаем, что существовали когда-то гигантские рептилии, а при первом приближении сказочные драконы похожи на динозавров, и возникает заманчивая идея связать эти факты воедино. Может, и до Средневековья какие-то динозавры дожили?

Ярослав Попов, автор детских книг о динозаврах и популяризатор палеонтологии, выступил в Екатеринбурге на фестивале «Пикник IT» Источник: «Контур»











Проводили исследования и искали прообразы драконов. Всё оказалось довольно грустно. Если мы заберемся в прошлое, то увидим, что дракон всё более примитивно выглядит.

В конце концов, добираясь до самых первых изображений дракона, мы видим обычную змею, в крайнем случае змею с крыльями орла. Ярослав Попов палеонтолог, популяризатор науки

Вспомните Георгия Победоносца, который борется со змием. На ранних изображениях он действительно сражается со змеей.

С китайским драконом прикольнее, потому что у него история более древняя. Там изучали изображения драконов, они становились всё проще и проще, и в какой-то момент дракон оказался простым червяком, а потом превратился в гусеницу. Исходно это была маленькая гусеница, потом большая, на протяжении сотен лет изображение перерисовывали, и так далее.

На самом деле, никаких драконов не было, но существовали летающие ящеры. Они же потом стали птицами Источник: «Контур»











Но это не отменяет динозавров. Часто думают, что для поиска костей динозавров нужно копать чуть ли не до центра Земли, но это не так. Частенько их остатки находят на поверхности, они могут буквально торчать из породы. И находят это крестьяне. И они видят, что кость похожа на драконью. Здесь мифология сливается с реальностью, и скелет динозавра становится наилучшим доказательством реального существования огнедышащих рептилий!

Любопытно в этом плане то, что в Китае как раз драконов изображали с перьями, и там известно самое большое количество находок динозавров в перьях. И всё это на мифологию ложилось прекрасно.

Кто такой единорог на самом деле?

Что касается единорогов, исходно это греческий миф, хотя что-то находят и в индийской мифологии. Когда про большую часть древнегреческих персонажей давно забыли, мифы о единорогах ушли в другие культуры.

В Средневековье активно продавался рог единорога. Как мы сейчас понимаем, это был рог нарвала. Ярослав Попов палеонтолог, популяризатор науки

После этого, кстати, изображения единорога стали более анатомически выверенными. До этого их по-разному изображали, а теперь это стали каноничные лошади с изящным рогом нарвала. Конечно, раз были рога, то мечтали найти и скелет. И иногда кости разных животных выдавали за «остатки единорога».

В коллекции Уральского геологического музея есть бивни мамонтов. Сложно представить, что кто-то мог принять бивень за рог единорога Источник: Ярослав Попов

Известен один случай, когда шерстистого носорога причислили к единорогам. В Германии нашли странный скелет и сказали, что наконец-то найден единорог. Сейчас он известен как марбургский единорог. Это был шерстистый носорог, но собрали его неправильно. Получилось какое-то очень странное животное с двумя ногами и длинной шеей, а рог не нашли, но надо, чтобы был. Поэтому ему изначально приделали рог нарвала, но он куда-то исчез. Потом новый установили, и так несколько раз. Сейчас он с бивнем мамонта там красуется.

Снежный человек — это наш предок?

Теперь про снежного человека. История начала активно разворачиваться, когда стали искать предков человека, возникла мысль, что человек произошел от какого-то древнего примата. Почему же у нас нет переходного звена? Может быть, он где-нибудь бродит?

Стали появляться сообщения о том, что есть обезьяноподобное животное, которое живет где-то в лесу, в горах или в пещере. Кто-то, конечно, решил воспользоваться ситуацией, хайпануть, так сказать. Тогда стали имитировать его следы, позже — переодеваться в обезьяний костюм и делать фото и так далее. Зарождение легенды вот такое. А уж когда нашли зубы какого-то гигантского примата в Китае, тут-то уже всё. Стали говорить, что всё это не мистика, не фантазия, а реальность.

Палеонтолог рассказал, что миф о снежном человеке появился, когда люди начали искать своих древних родственников Источник: «Контур»











Да, было какое-то животное, которое зубами было похоже на человека. Выяснилось, что это был родственник орангутанга, здоровенный, высотой под 3–3,5 метра. Ярослав Попов палеонтолог, популяризатор науки

Примерно в два раза крупнее гориллы. Его точный возраст датировать так и не смогли, но считается, что вымер он не менее 300 тысяч лет назад. Так что видеть гигантопитека и принять за снежного человека никак не могли.

Лох-несское чудовище: правда или вымысел?

С Лох-несским чудовищем тоже интересно. Во-первых, мутные озера всегда казались загадочными. А Лох-Несс — очень мутное и длинное озеро, туманное. Прекрасное место, чтобы увидеть там чудище. Самое удивительное, что чудищ там никто не видел.

И вдруг — 1933 год, газеты взрываются: буквально каждый видит это чудовище. А причина в том, что рядом с этим озером провели дорогу. Опять же всё совпало со временем, когда активно развивалась пресса, нужны были сенсации. И тут вдруг кому-то чудище почудилось. И все начали про него писать.

А вот Лох-несское чудовище оказалось выдумкой: никаких костей этого существа или похожих на него в Шотландии найдено не было Источник: «Контур»











Окончательно это стало таким мировым феноменом после снимка хирурга. История известная. Был энтузиаст Монтегью Уэтор, который решил хайпануть на этом чудовище, пригласил широкую публику и сказал, что не только видел чудовище, но и нашел следы. Специалисты очень заинтересовались, приехали, посмотрели и сказали, что, действительно, следы есть, но это были следы бегемота.

Тут сразу возникает вопрос, почему не было другой сенсации: в Англии бегемоты гуляют! Проблема в том, что в то время были очень популярны сувениры из Африки в виде ноги бегемота. Всем было понятно, откуда такие следы могли там появиться.

Хайпануть не удалось. И Уэтору пришла в голову новая афера: он сделал красивую модельку чудовища и снимок. Опубликовать самостоятельно его он уже не мог: ему бы никто не поверил. Но у него был друг — врач Кеннет Уилсон. И он его подговорил на такой поступок. Снимок опубликовали.

Всем хочется каких-то приключений, увидеть что-то необычное и самим стать свидетелем чуда. Ярослав Попов палеонтолог, популяризатор науки

Из-за этого всевозможные «чудовища» и продолжают существовать в медийном поле. К тому же такие истории часто привлекают любителей получить быструю славу, — заключил ученый.

Ранее мы публиковали интервью с Ярославом Поповым о том, какие динозавры жили на Урале и как эволюционирует современный человек (спойлер: умнее люди не стали, а наш мозг за последние 50 тысяч лет заметно похудел).

Еще мы общались с зоологом и узнали удивительные факты о домашних и диких животных.