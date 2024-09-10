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Наука Мощное полярное сияние смогут увидеть новосибирцы

Мощное полярное сияние смогут увидеть новосибирцы

Наблюдению может помешать облачная погода

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9 комментариев

На регион надвигается магнитная буря

Жители Новосибирской области и других регионов Сибири смогут увидеть мощное полярное сияние. Оно произойдет в ночь на 11 сентября. По словам специалистов, небо засияет разноцветными огнями, однако наблюдению может помешать облачная погода.

— На вчерашних фотографиях Солнца обнаружено облако плазмы, движущееся к Земле. Предполагается, что оно прибудет в поздние часы 10 сентября. Удар может спровоцировать геомагнитную бурю класса G2 с полярными сияниями, видимыми невооруженным глазом, — рассказал руководитель Омского планетария Владимир Крупко нашим коллегам из NGS55.RU.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, пик магнитной бури придется на 06:00 11 сентября. Ее классифицируют как среднюю бурю.

Она достигнет уровня G2

В последний раз полярное сияние в регионе новосибирцы наблюдали в середине августа. Оно произошло из-за мощной магнитной бури.

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Полярное сияние Новосибирск Магнитная буря
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Комментарии
11
МАРГО
10 сентября 2024, 23:41
Не должно быть его у нас. Не должно. Урожаю хана?
Barmaleя
11 сентября 2024, 00:08
Первый час ночи. Кинулась к окну. Ничего похожего на полярное сияние. да, все мечты сбылись, а вот насчет полярного сияния пока не очень.
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