Мощное полярное сияние смогут увидеть новосибирцы

На регион надвигается магнитная буря Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Жители Новосибирской области и других регионов Сибири смогут увидеть мощное полярное сияние. Оно произойдет в ночь на 11 сентября. По словам специалистов, небо засияет разноцветными огнями, однако наблюдению может помешать облачная погода.

— На вчерашних фотографиях Солнца обнаружено облако плазмы, движущееся к Земле. Предполагается, что оно прибудет в поздние часы 10 сентября. Удар может спровоцировать геомагнитную бурю класса G2 с полярными сияниями, видимыми невооруженным глазом, — рассказал руководитель Омского планетария Владимир Крупко нашим коллегам из NGS55.RU.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, пик магнитной бури придется на 06:00 11 сентября. Ее классифицируют как среднюю бурю.

Она достигнет уровня G2 Источник: Xras.ru









