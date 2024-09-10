Мощное полярное сияние смогут увидеть новосибирцы

Жители Новосибирской области и других регионов Сибири смогут увидеть мощное полярное сияние. Оно произойдет в ночь на 11 сентября. По словам специалистов, небо засияет разноцветными огнями, однако наблюдению может помешать облачная погода.
— На вчерашних фотографиях Солнца обнаружено облако плазмы, движущееся к Земле. Предполагается, что оно прибудет в поздние часы 10 сентября. Удар может спровоцировать геомагнитную бурю класса G2 с полярными сияниями, видимыми невооруженным глазом, — рассказал руководитель Омского планетария Владимир Крупко нашим коллегам из NGS55.RU.
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, пик магнитной бури придется на 06:00 11 сентября. Ее классифицируют как среднюю бурю.
В последний раз полярное сияние в регионе новосибирцы наблюдали в середине августа. Оно произошло из-за мощной магнитной бури.