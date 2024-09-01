Частное лунное затмение пройдет в сентябре — куда поехать новосибирцам, которые хотят его увидеть

Это второе лунное затмение в этом году Источник: Artguru.ai











В ночь на 18 сентября состоится частное лунное затмение. Спутник окажется в тени Земли не полностью, а лишь на половину. По словам сотрудника Большого новосибирского планетария Олега Кашина, сибиряки это астрономическое явление не увидят.

— В Новосибирской области условий для видимости не будет. Наблюдать затмение получится с территории США, а также Австралии и Восточной Азии, на западе Европы и Африки, — пояснил специалист.

Уже через год лунное затмение можно будет наблюдать в Новосибирской области. В 2025 году в ночь на 8 сентября состоится полное затмение.

— В Новосибирске его должно быть прекрасно видно. Луна будет окрашена в темно-багровые цвета. В Средние века его даже называли кровавым затмением. Своего пика оно достигнет к часу ночи, — рассказал Олег Кашин.

Что касается солнечных затмений, то ближайшее, которое смогут наблюдать новосибирцы, произойдет 1 июня 2030 года.

— В 13:30 Солнце будет закрыто диском Луны. Это кольцеобразное солнечное затмение, при котором размер диска Луны в небе меньше, чем размер Солнца. Небо будет достаточно светлым, но тем не менее вместо Солнца будет черный диск, вокруг которого будет видно красивое кольцо, — объяснил специалист.