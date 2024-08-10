Загадываем желание: сотни падающих звезд увидят новосибирцы — когда наблюдать за пиком Персеид

Своего пика он достигнет около 23:00 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В ночь с 12 на 13 августа новосибирцы смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды. По словам специалистов, за час можно более 100 падающих звезд, своего пика он достигнет около 23:00.



— Увидеть падающие звёзды можно не только 12 августа, но и весь период активности, который продлится до 24 августа. По наблюдениям прошлых лет, метеорный поток может показать хорошую активность не только в максимум, но и в другие дни вблизи максимума, — пояснила Виктория Дамм, сотрудник УНЦ «Планетарий» при СГУГиТ.



Наблюдать за падающими звездами можно без специальных биноклей или телескопов. Но стоит учесть, что видимость будет лучше за городом, где нет засветки неба.



В конце июля новосибирцы могли наблюдать пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды. За час можно было увидеть до 25 падающих звезд.

