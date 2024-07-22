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Наука Загадываем желание: над Новосибирском пронесется метеорный поток — за час можно увидеть до 25 падающих звезд

Загадываем желание: над Новосибирском пронесется метеорный поток — за час можно увидеть до 25 падающих звезд

За внеземным явлением лучше всего наблюдать за городом

844
5 комментариев
Метеорный поток лучше всего будет виден в предрассветные часы

31 июля новосибирцы смогут увидеть пик метеорного потока Южные Дельта-Аквариды. Как рассказала сотрудник УНЦ «Планетарий» при СГУГиТ Виктория Дамм, за час можно увидеть до 25 падающих звезд.

— Поток сформировался при разрушении объекта, из которого образовались современные кометы Марсдена и Крахта, — говорится на сайте СГУГиТ.

По словам специалиста, лучше всего наблюдать за потоком за городом, подальше от искусственного освещения. По словам Виктории Дамм, метеорный поток лучше всего будет виден в предрассветные часы.

Звездопад получил такое название, потому что его радиант (место «вылета» метеоров) находится в созвездии Водолея, вблизи Дельты Водолея.

Ранее новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял на видео полярное сияние. Посмотрите на его завораживающие кадры.

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Метеорный поток Звездопад Новосибирск
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Комментарии
5
Коляныч 2.0
22 июля 2024, 22:09
Канцлер ФРГ Шольц признался, что до сих пор дома смотрит ламповый телевизор, а новый не покупает, потому что модели «устаревают» — пишет газета Bild. Интересно, ч/б? Изумруд-209?
Гость
22 июля 2024, 22:14
Чюш какая. При даже нескольких лампах фонарях на улице вообще не видно не чего.
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