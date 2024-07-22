Загадываем желание: над Новосибирском пронесется метеорный поток — за час можно увидеть до 25 падающих звезд

Метеорный поток лучше всего будет виден в предрассветные часы Источник: Кирилл Поверинов / 76.ru











31 июля новосибирцы смогут увидеть пик метеорного потока Южные Дельта-Аквариды. Как рассказала сотрудник УНЦ «Планетарий» при СГУГиТ Виктория Дамм, за час можно увидеть до 25 падающих звезд.



— Поток сформировался при разрушении объекта, из которого образовались современные кометы Марсдена и Крахта, — говорится на сайте СГУГиТ.



По словам специалиста, лучше всего наблюдать за потоком за городом, подальше от искусственного освещения. По словам Виктории Дамм, метеорный поток лучше всего будет виден в предрассветные часы.



Звездопад получил такое название, потому что его радиант (место «вылета» метеоров) находится в созвездии Водолея, вблизи Дельты Водолея.

