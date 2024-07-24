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Наука Визит Мишустина в Новосибирск Новосибирская компания хочет запустить на орбиту тысячу спутников к 2030 году — об этом сообщили Мишустину

Новосибирская компания хочет запустить на орбиту тысячу спутников к 2030 году — об этом сообщили Мишустину

Запуск спутников нужен для освоения Арктики и улучшения жизни людей

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45 комментариев
Компания находится в Технопарке

Новосибирская компания планирует запустить тысячу спутников на орбиту до 2030 году. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на руководителя резидента Технопарка, компании «5 поколение» Олега Куся. У компании подписано соглашение о сотрудничестве с Роскосмосом. Информация появилась во время визита в новосибирский Академпарк премьер-министра России Михаила Мишустина.

Благодаря запуску дополнительных спутников на орбиту Земли будет организован круглосуточный интернет вещей (IoT) на труднодоступных территориях.

Трёхстороннее соглашение новосибирское «5 поколение» подписало весной 2024 года с Роскомосом и АО «Спутниковая система «Гонец» (Входит в Роскосмос). По договору компании будут сотрудничать в области создания многоспутниковой группировки малых космических аппаратов с привлечением частных инвестиций.

— С Роскосмосом подписано соглашение о совместном (проекте) «Гонец-МК». Мы модуляцию «Гонец» перевели на малые аппараты. В 2025 году мы запускаем два предсерийных аппарата, в 2027 году мы запускаем 40 аппаратов и договорились на 1 000 до 2030 года, — цитируют Олега Кусь в ТАСС.

По словам Олега Куся, наращивать группировки малых космических аппаратов необходимо, чтобы покрыть максимальную площадь орбиты и обеспечить круглосуточную передачу сигнала. Малые спутники будут передавать сигналы на модемы компаний. И при помощи датчиков позволят в труднодоступных местах организовывать работу, например, «умных» домов, метеостанций, беспилотной техники. Это пригодится для освоения арктических территорий и повышения качества жизни людей.

АО ОКБ5, по данным Контур.Фокуса, существует в Новосибирске с 2019 года. Генеральный директор компании Олег Кусь. Он же владеет 100% компании. На конец 2023 года выручка компании — 46,1 миллиона рублей, а чистый убыток — 84 тысячи.

Михаил Мишустин прилетел в Новосибирск вчера, 23 июля. Сегодня он посещает Академгородок. НГС следил за его визитом в режиме онлайн.

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Комментарии
47
Smykson
24 июля 2024, 17:26
Новосибирская компания ХОЧЕТ... "Доля России в мировой орбитальной группировке составляет всего около 2,5% и постоянно уменьшается", - констатировали в госкорпорации ("Роскосмос", 2023г.) Картошку запускать будут?
274502334
24 июля 2024, 17:18
Все таки выходим, по бумагам, на космический уровень... распила. Ну Куся откусит! :-)
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